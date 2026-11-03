Türkiye ve Güney Kore, enerji ve madencilik alanında üç anlaşma imzaladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşmalarla Türkiye'nin mühendislik, teknoloji ve sanayi birikiminin ortak projelere taşınması amaçlanıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti kapsamında Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette eşlik eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iki liderin başkanlığındaki heyetler arası görüşmeye katıldı.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında enerji ve madencilik alanlarında üç anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda, "Enerji Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesi Mutabakat Zaptı"na Bakan Bayraktar ile Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Sungwhan Kim imza attı.

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Mutabakat zaptıyla iki ülke, temiz enerji politikaları ve karbon emisyonlarının azaltılması, nükleer enerji ve nükleer santral inşa projeleri, yenilenebilir enerji, hidrojen, enerji verimliliği uygulamaları, akıllı şebekeler ve yeni enerji teknolojileri alanlarında işbirliği yapacak.

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Mutabakat zaptının sahadaki uygulamalarını takip etmek ve sürdürülebilir bir diyalog zemini oluşturmak amacıyla "Türkiye-Kore Enerji Dönüşümü Forumu" kurulacak.

Yılda bir kez dönüşümlü olarak Türkiye ve Güney Kore'de toplanacak forum, nükleer santral yatırımları, teknoloji entegrasyonu, finansman modelleri ve ortak girişim fırsatlarının ele alınacağı üst düzey yürütme mekanizması olarak görev yapacak.

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KRİTİK MİNERALLER VE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNDE İŞBİRLİĞİ

Bakan Bayraktar, Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Jung-Kwan Kim ile "Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı da imzaladı.

Anlaşmayla doğal kaynaklar ve madencilik sektörlerinde ikili işbirliğinin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda başta nadir toprak elementleri, kritik mineraller ve mıknatıslar olmak üzere madenlerin tespiti, işlenmesi, rafine edilmesi ve geri dönüştürülmesi ile bu alanlarda ortak AR-GE projeleri yürütülmesi amaçlanıyor.

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İki ülke ayrıca otonom madencilik, yapay zeka entegrasyonu ve çevre dostu madencilik uygulamalarında tecrübe paylaşımında bulunacak.

NÜKLEER GÜÇ PROJELERİNİN FİNANSMANI İÇİN İŞBİRLİĞİ

Ziyaret kapsamında TÜNAŞ ile KEXIM arasında "Nükleer Güç Projesi Finansmanına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı" da imzalandı.

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Anlaşmaya TÜNAŞ adına Genel Müdür Necati Yamaç, KEXIM adına ise Başkan ve Genel Müdür Hwang Kiyeon imza attı.

Mutabakatla TÜNAŞ tarafından yürütülecek tüm nükleer güç santrali projeleri kapsamında potansiyel finansman çözümlerine ilişkin işbirliği çerçevesi oluşturulacak.

KEXIM ve TÜNAŞ, finansal modelleme ve analiz ile finansman yapıları konusunda işbirliği geliştirecek. Düzenli bilgi alışverişinde bulunmak ve gelecekteki olası işbirliği fırsatlarını araştırmak üzere çalışma grubu kurulacak.

ORTAK PROJELER GELİŞTİRİLECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla enerji alanında ortak çalışmalar yürütüleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Anlaşmalarla nükleer enerji ve temiz enerji teknolojileri başta olmak üzere enerjinin tüm alanlarında ortak çalışmalar geliştirecek, kritik mineraller ve nadir toprak elementlerinde kaynak potansiyelimizi teknoloji, yatırım ve yüksek katma değerli üretimle buluşturacak işbirliklerini ilerleteceğiz. Yılda bir kez dönüşümlü olarak düzenlenecek Türkiye-Kore Enerji Dönüşümü Forumu ile de bu çalışmaların uygulamaya yansımasını yakından takip edecek, üst düzey diyaloğumuza süreklilik kazandıracağız. Ayrıca liderlerin huzurunda TÜNAŞ ile KEXIM arasında imzalanan Nükleer Güç Projesi Finansmanına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı'yla da TÜNAŞ'ın ülkemizde geliştireceği nükleer güç santrali projelerine yönelik potansiyel finansman imkanlarının değerlendirilmesi için bir işbirliği çerçevesi oluşturuldu. Ülkelerimizin mühendislik, teknoloji ve sanayi birikimini ortak projelere taşıyacak bu anlaşmaların hayırlı olmasını diliyorum."

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Öte yandan Bakan Bayraktar, temasları kapsamında Güney Kore'nin en büyük kamu elektrik dağıtım şirketi KEPCO'nun üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Bayraktar, Güney Koreli kalıcı mıknatıs üreticisi JS Link'in üst düzey yöneticileriyle de görüştü.