03.11.2026 - 10:06 | Son Güncellenme:
HABER MERKEZİ - Milyonlarca kişiyi ilgilendiren memur ve emekli zammı üzerinde belirleyici olan enflasyon verilerinden biri bugün açıklandı. İşte 4 aylık kesinleşen emekliye zam oranı ve memur zammı için son rakamlar…
EMEKLİ ZAMMI İÇİN KESİNLEŞEN 4 AYLIK ZAM ORANI NE KADAR?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10.00’da açıkladı. Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,58 , yıllık bazda yüzde 29,77 oldu.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI NE?
Ekim enflasyonunun belli olmasıyla birlikte emekli zammı için kesinleşen 4 aylık zam oranı yüzde 8,29 oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da yüzde 8,29 oldu.
Mevcut maaş
Yeni maaş
23.552 TL
25.504,46 TL
25.000 TL
27.072,50 TL
30.000 TL
32.487 TL
40.000 TL
43.316 TL
50.000 TL
54.145 TL
60.000 TL
64.974 TL
KÖK MAAŞ KRİTİK EŞİK
Açıklanan enflasyon oranları doğrudan emeklilerin "kök maaşlarına" uygulanıyor. Kök maaşı düşük olan emeklilerin yapılan zamlar sonrasındaki geliri, en düşük emekli maaşı sınırı olan 23 bin 552 TL’yi aşmadığı sürece net maaşlarında bir değişim yaşanmayacak. Ancak geçmiş dönemlerde olduğu gibi, taban maaş sınırını yukarı çekecek yeni bir kanun teklifinin Meclis gündemine gelmesi ve en düşük emekli aylığının artırılması bekleniyor.
Ekim verisinin ardından kasım ve aralık enflasyonlarının da açıklanmasıyla birlikte 6 aylık net tablo tamamlanacak. Hükümetin bu oranın üzerine bir "refah payı" ekleyip eklemeyeceği ise yıl sonunda netleşecek.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
2027 ocak zammında memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. Ekim enflasyonuyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 1,21 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.
2027 yılı Ocak döneminde uygulanacak yüzde 5.00 toplu sözleşme zammı ilave edildiğinde toplam yüzde 6,28 kümülatif zam meydana gelecek.
Unvan
Mevcut maaş
Yeni maaş
Şube Müdürü (1/4)
107.110 TL
113.836,51 TL
Memur (9/1)
73.070 TL
77.658,80 TL
Uzman Öğretmen (1/4)
92.166 TL
97.954,02 TL
Öğretmen (1/4)
83.254 TL
88.482,35 TL
Başkomiser (3/1)
101.242 TL
107.600 TL
Polis Memuru (8/1)
92.618 TL
98.434,41 TL
Uzman Doktor (1/4)
170.730 TL
181.451,84 TL
Hemşire (5/1)
84.845 TL
90.173,27 TL
Mühendis (1/4)
109.185 TL
116.041,82 TL
Teknisyen (11/1)
75.877 TL
80.642,08 TL
Profesör (1/4)
153.208 TL
162.829,46 TL
Araştırma Görevlisi (7/1)
102.779 TL
109.233,52 TL
Vaiz (1/4)
86.983 TL
92.445,53 TL
En düşük memur maaşı
70.224 TL
74.634,07 TL