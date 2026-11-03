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UzmanparaSon dakika: Emekli zammı için 4 aylık oran belli oldu! Memur zammı için enflasyon farkı oluştu
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Son dakika: Emekli zammı için 4 aylık oran belli oldu! Memur zammı için enflasyon farkı oluştu

03.11.2026 - 10:06 | Son Güncellenme:

#Emekli Zammı#Memur Zammı#Enflasyon

Emekli ve memur zammı için gözler ekim ayı enflasyon verisine çevrilmişti. Ekim ayı enflasyon verisiyle 4 aylık zam oranı ortaya çıktı. Peki emekli ve memur maaşı için Ocak 2027 artışına ilişkin tabloyu netleştirecek yeni zam oranı ne kadar? İşte detaylar…

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HABER MERKEZİ - Milyonlarca kişiyi ilgilendiren memur ve emekli zammı üzerinde belirleyici olan enflasyon verilerinden biri bugün açıklandı. İşte 4 aylık kesinleşen emekliye zam oranı ve memur zammı için son rakamlar…

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EMEKLİ ZAMMI İÇİN KESİNLEŞEN 4 AYLIK ZAM ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10.00’da açıkladı. Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,58 , yıllık bazda yüzde 29,77 oldu.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI NE?

Ekim enflasyonunun belli olmasıyla birlikte emekli zammı için kesinleşen 4 aylık zam oranı yüzde 8,29 oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da yüzde 8,29 oldu.

Mevcut maaş

Yeni maaş

23.552 TL

25.504,46 TL

25.000 TL

27.072,50 TL

30.000 TL

32.487 TL

40.000 TL

43.316 TL

50.000 TL

54.145 TL

60.000 TL

64.974 TL

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KÖK MAAŞ KRİTİK EŞİK

Açıklanan enflasyon oranları doğrudan emeklilerin "kök maaşlarına" uygulanıyor. Kök maaşı düşük olan emeklilerin yapılan zamlar sonrasındaki geliri, en düşük emekli maaşı sınırı olan 23 bin 552 TL’yi aşmadığı sürece net maaşlarında bir değişim yaşanmayacak. Ancak geçmiş dönemlerde olduğu gibi, taban maaş sınırını yukarı çekecek yeni bir kanun teklifinin Meclis gündemine gelmesi ve en düşük emekli aylığının artırılması bekleniyor.

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Ekim verisinin ardından kasım ve aralık enflasyonlarının da açıklanmasıyla birlikte 6 aylık net tablo tamamlanacak. Hükümetin bu oranın üzerine bir "refah payı" ekleyip eklemeyeceği ise yıl sonunda netleşecek.

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

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2027 ocak zammında memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. Ekim enflasyonuyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 1,21 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

2027 yılı Ocak döneminde uygulanacak yüzde 5.00 toplu sözleşme zammı ilave edildiğinde toplam yüzde 6,28 kümülatif zam meydana gelecek.

Unvan

Mevcut maaş

Yeni maaş

Şube Müdürü (1/4)

107.110 TL

113.836,51 TL

Memur (9/1)

73.070 TL

77.658,80 TL

Uzman Öğretmen (1/4)

92.166 TL

97.954,02 TL

Öğretmen (1/4)

83.254 TL

88.482,35 TL

Başkomiser (3/1)

101.242 TL

107.600 TL

Polis Memuru (8/1)

92.618 TL

98.434,41 TL

Uzman Doktor (1/4)

170.730 TL

181.451,84 TL

Hemşire (5/1)

84.845 TL

90.173,27 TL

Mühendis (1/4)

109.185 TL

116.041,82 TL

Teknisyen (11/1)

75.877 TL

80.642,08 TL

Profesör (1/4)

153.208 TL

162.829,46 TL

Araştırma Görevlisi (7/1)

102.779 TL

109.233,52 TL

Vaiz (1/4)

86.983 TL

92.445,53 TL

En düşük memur maaşı

70.224 TL

74.634,07 TL

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