HABER MERKEZİ - Milyonlarca kişiyi ilgilendiren memur ve emekli zammı üzerinde belirleyici olan enflasyon verilerinden biri bugün açıklandı. İşte 4 aylık kesinleşen emekliye zam oranı ve memur zammı için son rakamlar…

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EMEKLİ ZAMMI İÇİN KESİNLEŞEN 4 AYLIK ZAM ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10.00’da açıkladı. Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,58 , yıllık bazda yüzde 29,77 oldu.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI NE?

Ekim enflasyonunun belli olmasıyla birlikte emekli zammı için kesinleşen 4 aylık zam oranı yüzde 8,29 oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da yüzde 8,29 oldu.

Mevcut maaş Yeni maaş 23.552 TL 25.504,46 TL 25.000 TL 27.072,50 TL 30.000 TL 32.487 TL 40.000 TL 43.316 TL 50.000 TL 54.145 TL 60.000 TL 64.974 TL

KÖK MAAŞ KRİTİK EŞİK

Açıklanan enflasyon oranları doğrudan emeklilerin "kök maaşlarına" uygulanıyor. Kök maaşı düşük olan emeklilerin yapılan zamlar sonrasındaki geliri, en düşük emekli maaşı sınırı olan 23 bin 552 TL’yi aşmadığı sürece net maaşlarında bir değişim yaşanmayacak. Ancak geçmiş dönemlerde olduğu gibi, taban maaş sınırını yukarı çekecek yeni bir kanun teklifinin Meclis gündemine gelmesi ve en düşük emekli aylığının artırılması bekleniyor.

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Ekim verisinin ardından kasım ve aralık enflasyonlarının da açıklanmasıyla birlikte 6 aylık net tablo tamamlanacak. Hükümetin bu oranın üzerine bir "refah payı" ekleyip eklemeyeceği ise yıl sonunda netleşecek.

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

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2027 ocak zammında memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. Ekim enflasyonuyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 1,21 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

2027 yılı Ocak döneminde uygulanacak yüzde 5.00 toplu sözleşme zammı ilave edildiğinde toplam yüzde 6,28 kümülatif zam meydana gelecek.