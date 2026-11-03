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UzmanparaSon dakika: Kasım ayı kira artış oranı belli oldu! İşte yeni hesaplar
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Son dakika: Kasım ayı kira artış oranı belli oldu! İşte yeni hesaplar

03.11.2026 - 10:01 | Son Güncellenme:

Sümeyye Tuncer
#Kira Zammı#Kira Enflasyonu#Kira Artış Oranı

Kasım ayı kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileriyle netleşti. Peki milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği yeni zam oranı ne kadar oldu? İşte detaylar…

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Ekim ayı enflasyonunun belli olmasıyla kasım ayında uygulanabilecek kira zam oranı da ortaya çıktı. Kira sözleşmesini bu ay yenileyecek olan konut ve iş yeri kiracıları için artışta esas alınacak on iki aylık ortalama enflasyon yüzde 31,23 olarak gerçekleşti.

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KASIM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türk Borçlar Kanunu kapsamında konut ve çatılı iş yeri kiralarında kira artışı, yenilenen kira döneminde TÜFE’nin 12 aylık ortalamasını aşamayacak şekilde belirleniyor. Bu nedenle kasım ayında sözleşmesi yenilenen kiracılar için uygulanabilecek en yüksek artış oranı yüzde 31,23 olacak.

KİRA ARTIŞ ORANI KASIM AYI HESAPLAMASI

Kasım 2026 için belirlenen yüzde 31,23 oranındaki artışın 25 bin TL’lik kiraya uygulanması halinde hesaplama şu şekilde olacak:

Mevcut kira bedeli: 25.000 TL
Kasım 2026 kira artış oranı: %31,23
Kira zam tutarı: 7.807,5 TL
Zam sonrası yeni kira bedeli: 32.807,5 TL

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Buna göre aylık 25 bin TL kira ödeyen bir kiracının, yasal üst sınırdan zam yapılması durumunda kira bedeli 7.807,5 TL artarak 32.807,5 TL’ye yükselecek.

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KASIM 2026 KİRA ARTIŞ HESAPLAMA TABLOSU

Kasım ayında kira sözleşmesi yenilenecek vatandaşların ödeyebileceği yeni tutarlar, mevcut kira bedeline göre değişiklik gösterecek.

TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenen yüzde 31,23 oranındaki zam esas alındığında kira hesaplamaları şöyle olacak:

Eski kira bedeliYeni kira bedeli
                                           25.000 TL                                  32.808 TL
                                           30.000 TL                                  39.369 TL
                                           35.000 TL                                  45.931 TL
                                           40.000 TL                                  52.492 TL
                                           45.000 TL                                  59.054 TL
                                           50.000 TL                                  65.615 TL
                                           55.000 TL                                  72.177 TL
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