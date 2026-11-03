Ekim ayı enflasyonunun belli olmasıyla kasım ayında uygulanabilecek kira zam oranı da ortaya çıktı. Kira sözleşmesini bu ay yenileyecek olan konut ve iş yeri kiracıları için artışta esas alınacak on iki aylık ortalama enflasyon yüzde 31,23 olarak gerçekleşti.

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KASIM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türk Borçlar Kanunu kapsamında konut ve çatılı iş yeri kiralarında kira artışı, yenilenen kira döneminde TÜFE’nin 12 aylık ortalamasını aşamayacak şekilde belirleniyor. Bu nedenle kasım ayında sözleşmesi yenilenen kiracılar için uygulanabilecek en yüksek artış oranı yüzde 31,23 olacak.

KİRA ARTIŞ ORANI KASIM AYI HESAPLAMASI

Kasım 2026 için belirlenen yüzde 31,23 oranındaki artışın 25 bin TL’lik kiraya uygulanması halinde hesaplama şu şekilde olacak:

Mevcut kira bedeli: 25.000 TL

Kasım 2026 kira artış oranı: %31,23

Kira zam tutarı: 7.807,5 TL

Zam sonrası yeni kira bedeli: 32.807,5 TL

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Buna göre aylık 25 bin TL kira ödeyen bir kiracının, yasal üst sınırdan zam yapılması durumunda kira bedeli 7.807,5 TL artarak 32.807,5 TL’ye yükselecek.

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KASIM 2026 KİRA ARTIŞ HESAPLAMA TABLOSU

Kasım ayında kira sözleşmesi yenilenecek vatandaşların ödeyebileceği yeni tutarlar, mevcut kira bedeline göre değişiklik gösterecek.

TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenen yüzde 31,23 oranındaki zam esas alındığında kira hesaplamaları şöyle olacak: