Yeniden değerleme oranı belli oldu: Pasaport, ehliyet, IMEI ve yurt dışı çıkış harcı değişiyor

HABER MERKEZİ Her yıl vergi ve harçlarda yapılacak artışların belirlenmesinde kritik rol oynayan yeniden değerleme oranı, 2027 yılı için yüzde 27,83 olarak hesaplandı. Yeniden değerleme oranının belirlenmesinde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki 12 aylık ortalama değişim dikkate alınıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Yetki kullanılmazsa enflasyona göre belirlenen oran aynen uygulanmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

2027'DE NELER DEĞİŞECEK?

Yeni yeniden değerleme oranı milyonlarca vatandaşı ilgilendiren çok sayıda kalemde etkisini gösterecek. Pasaport ve ehliyet harçları, Motorlu Taşıtlar Vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı, çeşitli idari para cezaları, gelir vergisine ilişkin bazı istisna ve beyan sınırları yeni yılda güncellenecek.

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Bunun yanında çalışanlara sağlanan yemek ve ulaşım destekleri, kira gelirlerinde uygulanan istisnalar, gayrimenkul satış kazançları ve bazı sermaye gelirlerinin beyan sınırları da yeniden değerleme oranından etkilenecek.

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YEMEK ÜCRETİNDE YENİ SINIR

2027 yılında çalışanlara sağlanan günlük yemek ücretine ilişkin gelir vergisi istisnası da artacak. Yeni hesaplamaya göre günlük yemek bedeli KDV hariç 385,02 liraya, KDV dahil ise yaklaşık 421,8 liraya ulaşacak.

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İşverenlerin çalışanlarına nakit ya da yemek kartı üzerinden sağladığı yemek desteklerinde vergiden istisna edilen tutar açısından bu sınır önem taşıyor.

ÇALIŞANLARIN ULAŞIM DESTEĞİ DE ARTACAK

İşveren tarafından çalışanlara servis sağlanmadığı durumlarda verilen ulaşım desteğinde de yeni yılda değişiklik yapılacak. 2027 yılında çalışılan her gün için verilen ulaşım desteğinin 202,11 liraya kadar olan bölümünün gelir vergisinden istisna edilmesi öngörülüyor.

Böylece özellikle büyükşehirlerde toplu taşıma maliyetlerinin arttığı dönemde çalışanlara sağlanan vergisiz ulaşım desteğinin kapsamı da genişlemiş olacak.

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KİRA GELİRİ İSTİSNASI 74 BİN LİRAYI AŞACAK

Evini kiraya veren mülk sahiplerini ilgilendiren gelir vergisi istisna tutarı da yeni yılda yukarı çekilecek. 2027 yılında mesken kira geliri elde eden mükellefler için uygulanacak istisna tutarının 74 bin 141 lira olması bekleniyor.

Bu tutarın altında kalan ve diğer şartları sağlayan kira gelirleri için gelir vergisi ödenmemesi söz konusu olabilecek. Sınırın aşılması halinde ise gelir vergisi beyannamesi gündeme gelecek.

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BEYAN SINIRLARI YÜKSELİYOR

Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri ve birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi vergi kesintisine tabi gelirlerde kullanılan beyan sınırı da 2027 yılında değişecek.

Yeni yılda söz konusu sınırın 511 bin 320 liraya yükselmesi bekleniyor. Herhangi bir vergi kesintisi ya da istisna uygulanmayan bazı menkul ve gayrimenkul sermaye gelirlerinde ise beyan sınırının 28 bin 122 lira olması öngörülüyor.

Yurt dışındaki banka hesaplarından elde edilen faiz gelirleri gibi kazançlar da bu kapsamda değerlendirilebiliyor.

GAYRİMENKUL SATIŞINDA İSTİSNA TUTARI DEĞİŞİYOR

Gayrimenkul alım satımı yapan vatandaşları ilgilendiren değer artış kazancı istisnası da yeniden değerleme oranıyla birlikte yükseliyor. Ticari faaliyet kapsamında bulunmayan gayrimenkullerde, taşınmazın en az 5 yıl elde tutulmasının ardından yapılan satışlardan elde edilen kazanç için genel olarak gelir vergisi doğmuyor.

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Ancak taşınmazın 5 yıllık süre dolmadan satılması halinde ortaya çıkan kazanç değer artış kazancı kapsamında değerlendirilebiliyor. 2027 yılı için bu tür kazançlarda uygulanacak istisna tutarının 191 bin 745 liraya yükselmesi bekleniyor.

IMEI KAYIT ÜCRETİNDE YENİ RAKAM

Yurt dışından telefon getirenlerin en çok merak ettiği kalemlerden biri olan IMEI kayıt ücreti de yeni yılda artacak.

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranına göre yapılan hesaplamalarda IMEI kayıt ücretinin yaklaşık 69 bin 358 liraya yükselmesi bekleniyor.

Böylece yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenmesi gereken kayıt bedeli 70 bin lira sınırına yaklaşmış olacak.

IMEI kayıt ücretinin nihai tutarı, resmi tarifenin yayımlanmasının ardından kesinleşecek.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 1.600 LİRAYA YAKLAŞACAK

Yeni yılda artması beklenen bir diğer ödeme kalemi ise yurt dışı çıkış harcı olacak. Yeniden değerleme oranının aynı şekilde uygulanması durumunda yurt dışına çıkan vatandaşların ödeyeceği harcın yaklaşık 1.598 liraya yükselmesi bekleniyor.

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Yeni tutarın 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARI DA ARTACAK

Yeniden değerleme oranı pasaport ve sürücü belgesi harçlarını da doğrudan etkileyecek. Mevcut tutarlara yüzde 27,83 oranında artış uygulanması halinde özellikle uzun süreli pasaport ve B sınıfı ehliyet harçlarında dikkat çekici yükseliş yaşanacak.

Daha önce yüzde 27,89'luk tahmini oran üzerinden yapılan hesaplamalarda 10 yıllık pasaport harcının yaklaşık 17 bin 150 liraya, B sınıfı ehliyet harcının ise yaklaşık 8 bin 638 liraya çıkabileceği hesaplanmıştı. Kesinleşen yüzde 27,83'lük oran nedeniyle nihai tutarların bu rakamların çok az altında oluşması bekleniyor.

Kimlik kartı, pasaport ve ehliyette değerli kâğıt bedellerinin de ayrıca açıklanacak tarifeler doğrultusunda güncellenmesi bekleniyor.

YENİ TUTARLAR 1 OCAK'TA DEVREYE GİRECEK

2027 yılı için belirlenen yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı, vatandaşların günlük hayatında karşılaştığı pek çok ödeme kalemini etkileyecek.

Vergilerden harçlara, IMEI kayıt ücretinden yurt dışı çıkış harcına kadar birçok kalemde yeni tutarlar 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Ancak bazı kalemlerde Cumhurbaşkanı'nın indirim veya artırım yetkisinin kullanılabilmesi nedeniyle, vatandaşların ödeme yapmadan önce Resmi Gazete'de yayımlanacak kesin tarifeleri takip etmesi önem taşıyor.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) 2027'DE NE KADAR OLACAK?

1300-1600 hacme sahip sıfır araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 12.028 TL'den 15.375,39 TL'ye yükseltildi.

TRAFİK CEZALARI 2027'DE NE KADAR OLACAK?

Saldırı amacıyla araçtan inme: 180.000 TL → 230.094 TL

Alkollü araç kullanma (ilk ceza): 25.000 TL → 31.957,50 TL

Araç kullanırken cep telefonuyla konuşma: 5.000 TL → 6.391,50 TL

Ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanma: 200.000 TL → 255.660 TL

Trafikte makas atma: 90.000 TL → 115.047 TL

Düğün konvoyuyla trafiği etkileme: 180.000 TL → 230.094 TL

Kırmızı ışıkta geçme: 5.000 TL → 6.391,50 TL