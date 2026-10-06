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Bakan Bayraktar'dan rekor açıklaması: Rüzgar ve güneş enerjisi kazandırdı

06.10.2026 - 10:30 | Son Güncellenme:

#Alparslan Bayraktar#Güneş Enerjisi#Rüzgar Enerjisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ağustos ayında güneş ve rüzgar kaynaklı elektrik üretiminin toplam 9,9 milyar kilovatsaate ulaştığını belirterek, tüm zamanların en yüksek aylık üretim değerinin kaydedildiğini açıkladı.

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Bakan Bayraktardan rekor açıklaması: Rüzgar ve güneş enerjisi kazandırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki üretim verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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Yenilenebilir enerji altyapısına yapılan uzun vadeli yatırımların üretim rakamlarına rekorlarla yansımaya devam ettiğini belirten Bayraktar, ağustos ayında güneş enerjisinden 5,16 milyar kilovatsaat, rüzgâr enerjisinden ise 4,74 milyar kilovatsaat elektrik üretildiğini bildirdi.

Böylece güneş ve rüzgar kaynaklı elektrik üretimi ağustos ayında toplam 9,9 milyar kilovatsaate ulaştı. Bayraktar, bu rakamla güneş ve rüzgarın toplam elektrik üretiminde tüm zamanların en yüksek aylık seviyesine ulaşıldığını kaydetti.

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“AMACIMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİR, YENİLİKÇİ VE DIŞA BAĞIMLILIKTAN TAMAMEN ARINMIŞ GÜÇLÜ BİR ALTYAPI İNŞA ETMEK”

Türkiye’nin enerji politikalarındaki hedeflerine de değinen Bayraktar, çalışmaların yalnızca mevcut enerji talebinin karşılanmasıyla sınırlı olmadığını vurguladı.

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Bayraktar, “Amacımız yalnızca bugünün enerji talebini karşılamak değil, sürdürülebilir, yenilikçi ve dışa bağımlılıktan tamamen arınmış güçlü bir altyapı inşa etmek.” ifadelerini kullandı.

Güneş ve rüzgar enerjisindeki yüksek potansiyelin ileri teknolojiler kullanılarak elektrik şebekesine entegre edildiğini belirten Bayraktar, “Enerjide Tam Bağımsız Türkiye” hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

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