Bakan Bolat: İklim hedeflerinde ticaretin rolü hayati

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) dolayısıyla bulunduğu Antalya'da Bakanlığın ev sahipliğinde düzenlenen "İklim, Ticaret ve Rekabetçilik: Düzenlemeden Uygulama Koordinasyonu" panelinin açılışında konuştu.

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Bakan Bolat, COP31 için hedeflerinin çok açık olduğunu belirterek, "İklim hedeflerini somut adımlara ve ölçülebilir sonuçlara dönüştürerek taahhütlerden uygulamaya geçme konusunda ticaretin bu çabada hayati bir yeri var. Ülkelerin kendi başlarına üretemedikleri çözümlere erişmelerine yardımcı oluyor." dedi.

"İKLİM, ULUSLARARASI TİCARET VE SANAYİ BİRBİRİNİ DESTEKLEMELİ"

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi kuruluşlar ve Finlandiya gibi ülkelerin üst düzey temsilcileriyle dün iklim meselesini ticaret ve finans konularıyla ele aldıklarını dile getiren Bolat, şöyle devam etti:

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"Bu boyutlar olmadan iklim meselesi yeterince tartışılmayacaktır. Ticaretin bu çabada hayati bir yeri var. Jeopolitik gerilimlerin, belirsizliklerin, tedarik zinciri aksamalarının, dalgalı enerji piyasalarının ve kalkınma ile kamu maliyesi üzerinde artan baskının yaşandığı bir ortamda yeşil dönüşümü sürdürüyoruz. Böyle bir dönemde iklim eylemini, uluslararası ticareti ve sanayi gelişimini birbiriyle rekabet eden gündemler olarak görmemeliyiz. Kesinlikle hayır. Bunlar birbirini desteklemeli ve birlikte ilerlemeli."

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Bolat, ticari verilerin temiz dönüşümün yalnızca çevresel bir gereklilik olmadığını, aynı zamanda çağın en büyük ekonomik fırsatlarından biri olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

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Yeşil dönüşümün yeni pazarlar, ürünler, hizmetler ve yatırımlara olanak tanıdığını söyleyen Bolat, "Ayrıca büyümeyi farklı bir açıdan destekliyor. Bizim önümüzdeki zorluk, ticareti bu dönüşümün itici güçlerinden biri haline getirmek. Ticaret, sürdürülebilir ürün ve teknolojilere erişimi kolaylaştırmalı. Aynı zamanda tüm ekonomilerin temiz teknolojilerden yararlanabilmesini sağlamalı." diye konuştu.

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"YEŞİL DÖNÜŞÜM, TÜRKİYE'NİN TİCARET POLİTİKASININ TEMEL ÖNCELİKLERİNDEN"

Etkinliğin amaçları arasında hükümetlerin, uluslararası kuruluşların, finans dünyası aktörlerinin ve işletmelerin boşlukları gidermek için birlikte neler yapabileceklerini belirlemenin bulunduğunu dile getiren Bolat, şunları söyledi:

"Türkiye'nin deneyimi bu işbirliğinin neden önemli olduğunu gösteriyor. Yeşil dönüşüm, uzun yıllardır Türkiye'nin ticaret politikasının temel önceliklerinden biri olmuştur. En büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği (AB) ile yakın ekonomik bütünleşmemiz ve 30 yılı aşkın süredir devam eden Gümrük Birliği entegrasyonumuz bu gündemin şekillenmesinde önemli bir rol oynadı."

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"2053 NET SIFIR HEDEFİ İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ"

Bakan Bolat, 2019'da kabul edilen Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın üretimi, yatırımları ve pazara erişimi etkileyeceğini çok erken fark ettiklerini belirterek, Türkiye'nin, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 2021 yılında kendi Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı kabul ettiğini dile getirdi.

Söz konusu tarihten bu yana Türkiye'nin bu alanda önemli ilerleme kaydettiğini söyleyen Bolat, "2021'de Paris Anlaşması'nı onayladık ve 2053 yılı için net sıfır karbon emisyonu hedefimizi açıkladık. Temmuz 2025'te kabul edilen İklim Kanunu'muz, ulusal karbon fiyatlandırması ve emisyon ticaret sistemi için yasal bir zemin oluşturdu." dedi.

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Ayrıca sanayide karbonsuzlaşma, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir finans ve temiz enerji alanlarında stratejiler ve yol haritaları geliştirdiklerini belirten Bolat, "Bu nedenle ihracatçılarımız ve iş dünyası kuruluşlarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. 2053 net sıfır karbon emisyonu hedefimize ulaşmak amacıyla tüm bu adımları atıyor ve önlemleri hayata geçiriyoruz. Amacımız daha yenilikçi, kaynakları daha verimli kullanan ve katma değeri daha yüksek bir ekonomi oluşturmak." ifadesini kullandı.

Bolat, bu doğrultuda sanayiciler, iş dünyası, ticaret odaları ve ihracatçı birlikleriyle yakın işbirliği içinde bulunduklarını dile getirerek, "Ulusal deneyimimiz, farklı başlangıç noktalarını ortak ilerlemeye dönüştürme yönündeki daha geniş bir zorluğu da yansıtıyor. Uluslararası işbirliği, ülkelerin farklı kapasitelerini ve kalkınma ihtiyaçlarını dikkate almalı. Dönüşümün gerçekten küresel olabilmesi için yatırımlar gelişmekte olan ekonomilere, küçük üreticilere ve desteğe en fazla ihtiyaç duyan topluluklara da ulaşmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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Bolat, panel kapsamındaki görüşmelerin gelecek dönemde de sürdürülebilecek somut ortaklıklar oluşturmasını umduğunu ifade ederek, "COP31 Başkanı olarak Türkiye, ortak hedefleri kolektif eyleme dönüştürmeye katkı sağlamaya kararlıdır." dedi.