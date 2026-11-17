Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Türkiye Uluslararası Müzecilik Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin farklı ülkelerden gelen müzecilik profesyonellerini, bilim insanlarını ve kültürel miras alanında çalışan uzmanları çatısı altında bir araya getirerek ciddi bir bilgi ve deneyim paylaşımına imkan sağladığını söyledi.

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Kongrenin, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Bakanlığın koordinasyonunda düzenlendiğini belirten Ersoy, ilmi topluluğu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ersoy, kongrenin yalnızca mevcut uygulamaların değerlendirildiği bilimsel toplantı olarak kalmasını istemediklerini vurgulayarak, amaçlarının müzeciliğin geleceğine ilişkin ortak yaklaşımların geliştirilmesi, kurumlar arasında kalıcı işbirliklerinin kurulması ve yeni nesil müzecilik politikalarının tartışılması olduğunu söyledi.

"GELECEĞE MİRAS KAPSAMINDA 67 İLİMİZDE TAM 261 KAZI ALANINDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜK"

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Bugün dünyanın dört bir yanında müzecilik anlayışının önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirten Ersoy, dijital teknolojilerin gelişmesi, ziyaretçi beklentilerinin değişmesi, kültürel mirasın karşı karşıya bulunduğu riskler ve toplumların kültürel yaşama daha etkin katılma taleplerinin müzelerin sorumluluk alanlarını genişlettiğini dile getirdi.

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Bakan Ersoy, müzenin başarısının yalnızca koleksiyonlarının zenginliğiyle değil, bu koleksiyonları nasıl koruduğu, nasıl yorumladığı, toplumun farklı kesimleriyle nasıl buluşturduğu ve gelecek nesillere nasıl aktardığıyla da ölçüldüğünü aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Türkiye olarak müzecilik politikalarımızı işte bu dönüşümü ve gerçekleri esas alan bütüncül bir yaklaşımla şekillendiriyoruz. Geldiğimiz noktada bizim için müzecilik, bilimsel araştırmayı, korumayı, eğitimi, teknolojiyi, erişilebilirliği ve kültürel katılımı bir araya getiren çok yönlü bir kamu hizmetidir. Bu anlayışımız doğrultusunda kongremizde de dijital dönüşümden sürdürülebilir korumaya, erişilebilirlikten müze eğitimine, yeni teknolojilerden toplumsal katılıma kadar pek çok önemli konu ele alınacaktır. Burada paylaşılacak bilgi ve deneyimlerin, ülkelerimizdeki müzelerin gelişimine doğrudan katkı sağlayacağına inanıyorum."

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2023'te Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı arkeoloji projesi olan Geleceğe Miras'ı hayata geçirdiklerini hatırlatan Ersoy, "Projemizle arkeolojik kazıların kapsamını genişlettik, bilimsel araştırmaları güçlendirdik ve kültürel mirasımızın korunmasına yönelik çalışmaları yıl boyunca devam eden sürdürülebilir bir yapıya kavuşturduk. Bu yıl Geleceğe Miras kapsamında 67 ilimizde tam 261 kazı alanında çalışmalar yürüttük. Bu projedeki çalışmalar da dahil olmak üzere yıl sonunda tüm kazı ve araştırma çalışmalarımızın sayısının 800'e ulaşmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

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"BAKANLIĞIMIZIN DENETİMİNDEKİ ÖZEL MÜZE SAYISI İSE 459'A ULAŞMIŞTIR"

Ersoy, yoğun mesaiyle gün yüzüne çıkarılan eserlerin en ideal koşullarda incelenmesi, muhafaza edilmesi ve gerek bilim dünyası gerek insanlarla buluşturulması için Türkiye'nin müzecilik altyapısını geliştirmeye yönelik yatırımları da kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirdi.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"2026 yılı itibarıyla Bakanlığımıza bağlı 233 müze ve 149 düzenlenmiş ören yeri ile kültürel mirasımızı ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Bakanlığımızın denetimindeki özel müze sayısı ise 459'a ulaşmıştır. Bir yandan yeni müzeler inşa ederken bir yandan da mevcut müzelerimizin sergileme, koruma, depolama ve ziyaretçi hizmetlerini çağdaş standartlar doğrultusunda geliştiriyor, sadece niceliği değil niteliği sürekli şekilde yukarıya taşıyoruz. İstanbul Arkeoloji Müzelerinde gerçekleştirdiğimiz kapsamlı düzenlemeler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki yenileme çalışmaları ve farklı şehirlerimizde hayata geçirdiğimiz müze projeleri bu yaklaşımımızın somut örnekleridir. Antalya'da sürdürdüğümüz yeni müze yatırımımızla sergileme alanlarını önemli ölçüde artırmayı ve depolarımızda korunan çok daha fazla eseri ziyaretçilerimizle buluşturmayı amaçlıyoruz."

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Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarında yürüttükleri çalışmalarla da tarihi mekanları müzeler, sergi alanları, kütüphaneler ve kültür-sanat faaliyetleriyle yeniden yaşayan merkezlere dönüştürmeyi hedeflediklerini söyleyen Ersoy, "Müzelerimizi yalnızca bir defa ziyaret edilen mekanlar olarak değil, toplumun tekrar tekrar buluşmak istediği dinamik kültür merkezleri olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

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Ersoy, bu doğrultuda süreli sergilere, eğitim faaliyetlerine ve ziyaretçi deneyimini geliştiren yenilikçi uygulamalara özel önem verdiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2026 yılında yurt içinde 166, yurt dışında ise 2 sergiyi hayata geçirdik. Göbeklitepe ve Taş Tepeler kültürünü Berlin'de, Troya'nın Akdeniz medeniyetleriyle ilişkisini Roma'da ziyaretçilerle buluşturan sergilerimiz, kültür mirasımızın uluslararası görünürlüğünü güçlendirmiştir. Bu iki yurt dışı sergimize ilave olarak İngiltere, İtalya ve Danimarka'da açılan ve birçok ülkenin eserlerinin yer aldığı ortak sergilere de koleksiyonlarımızdan eserlerle katılarak ülkemizi temsil ettik."

Gece Müzeciliğine ilişkin de değerlendirmede bulunan Ersoy, "Müzeciliğin geleceğini belirleyen temel unsurlardan olan dijital dönüşüm alanında da güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz." dedi.

"İADESİNİ SAĞLADIĞIMIZ KÜLTÜR VARLIKLARIMIZIN SAYISI 13 BİN 574'E ULAŞMIŞTIR"

Bakanlığın geliştirdiği Müze Ulusal Enformasyon Sistemi ile müzelerdeki kültür varlıklarının kayıt altına alınması, korunması ve yönetilmesine ilişkin süreçleri bütünleşik bir dijital altyapıda buluşturduklarını anlatan Ersoy, "Sistemimize aktarılan eser sayısı 1 milyon 200 bine ulaşmıştır. Envanter, laboratuvar ve kaçakçılıkla mücadele alanlarında aktif olarak kullanılan bu sistemin kapsamını yeni modüllerle de genişletiyoruz. Bununla birlikte dijitalleşmeyi yalnızca eserlerin kayıt altına alınması olarak görmediğimizi de özellikle vurgulamak isterim." diye konuştu.

Bakan Ersoy, teknolojinin insanla kültürel miras arasındaki bağı zayıflatan değil, güçlendiren bir araç olması gerektiğine inandıklarını aktararak, teknolojinin sunduğu imkanları müzecilik hizmetlerinin her aşamasına taşıdıklarını dile getirdi.

Arkeolojik araştırmalar, restorasyon ve çevre düzenlemeleri, müzelerin inşası, ihyası ve geliştirilmesi ile teknolojik ve sosyal yatırımlar, çalışmaların vazgeçilmez unsurları olduğunu belirten Ersoy, "Türkiye olarak özellikle kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele ve eserlerin ait oldukları topraklara iadesi konusunda güçlü bir uluslararası işbirliğini yürütüyoruz. Bunun sayesindedir ki 2002-2026 yılları arasında yurt dışından ülkemize iadesini sağladığımız kültür varlıklarımızın sayısı 13 bin 574'e ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Ersoy, kadim medeniyetlerden günümüze ulaşan kültür varlıklarının insanlığın ortak mirası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu evrensel değer, onların ait oldukları toplumların ve coğrafyaların tarihsel hafızasının ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğini değiştirmez. O toplumlara ve topraklara aidiyetlerini ortadan kaldırmaz. Bu konudaki duruşumuz nettir. İşte kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelemizin dayandığı gerçek ve başarımızın altındaki anlayış budur. Bundan ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz. 2027 yılında UNESCO Dünya Miras Komitesinin 49. Oturumu'na İstanbul'da ev sahipliği yapacak olmamızın da ülkemizin kültürel miras alanındaki uluslararası yetkinliğinin, kararlı duruşunun ve üstlendiği sorumluluğun önemli bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bu önemli toplantının, kültürel mirasın korunması konusunda uluslararası işbirliğini daha ileriye taşıyacağına inanıyorum."

Bakan Ersoy, Türkiye Uluslararası Müzecilik Kongresi'nin Türkiye ve dünya müzeciliği adına yeni fikirlerin ve kalıcı işbirliklerinin başlangıcı olmasını temenni etti.