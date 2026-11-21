Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güçlü istihdam, güçlü Türkiye hedefi için gayretle çalıştıklarını belirtti. Kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere dezavantajlı grupların iş gücüne katılımlarını desteklediklerini aktaran Işıkhan, "15 farklı sigorta primi teşviki, destek ve indirimleriyle kayıtlı istihdamımızı güçlendirdik. Bu yılın ocak-ağustos ayları arasında toplam 301,3 milyar liradan fazla teşvik sağladık." ifadelerini kullandı.