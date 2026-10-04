Bakan Kacır, Radyo D canlı yayınında TEKNOFEST’i anlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GAP Havalimanı’nda TEKNOFEST’in medya paydaşı olan Demirören Medya Grubu’nun açtığı standı ziyaret etti. Bakan Kacır’a ziyareti sırasında Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bereket Murat Oktay eşlik etti.

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Şanlıurfa’daki festival heyecanını, stand içindeki özel cam stüdyodan dinleyicilerine aktaran Radyo D’nin yayın konuğu oldu.

Radyo D Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu, Çağlar Demirel ve İrfan Arslanhan’ın sorularını cevaplayan Bakan Kacır, 2018 yılında TEKNOFEST’leri hayata geçirmeye başladıklarını, o yıl 550 bin ziyaretçi ile dünyanın en büyük etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirterek daha sonra Türkiye ile dost ve kardeş ülkelerin farklı şehirlerinde bu heyecanı paylaştıklarını söyledi.

SİVİL ALANLARA YAYILIYOR

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TEKNOFEST’in Türkiye’nin gelecek heyecanı olduğunu dile getiren Kacır, “Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi ile kendi kritik sistemlerini geliştiren, ileri teknolojiye imza atabilen, rekabetçi şekilde yüksek teknoloji ürünlerini dünyaya sunabilen bir ülke haline geldi. Savunma sanayisi, havacılık, uzay teknolojileriyle başlayan yolculuk, sivil alanlara da hızla yayılıyor. Sağlıktan enerjiye, tarımdan finansa farklı alanlarda Türkiye’nin kendi teknolojik altyapıları burada milletimizle buluşuyor" diye konuştu.

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SIFIR NOKTASI

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60’tan fazla teknoloji yarışması, 760 binden fazla takım, 1 milyon 600 binden fazla gencin arasında finallere kalanların Şanlıurfa’da buluştuğunu belirten Kacır, “Tarihin başlangıç noktasında, kadim bir şehir olan Şanlıurfa’da olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu heyecanı paylaşmaya, TEKNOFEST’lerle Milli Teknoloji Hamlesi’nin imzasını göklere atmaya devam edeceklerini ifade ederek “Şanlıurfa, Türkiye’nin en genç şehri. Böyle bir şehirde TEKNOFEST’i gerçekleştirmeyi çok anlamlı buluyoruz" ifadelerini kullandı.

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7’DEN 77’YE HERKESİ BEKLİYORUZ

Demirören Medya Grubu ve Radyo D’ye teşekkür eden Kacır, Şanlıurfa’dan ve yakın şehirlerde yaşayan vatandaşları TEKNOFEST’e davet ederek “Gelsinler, burada gökyüzündeki çelik kanatların heyecanını paylaşsınlar. Etkinlik alanlarında çocuklarını geleceğin bilim insanı, mühendisi olma yolculuğuna dahil etmenin deneyimini yaşasınlar. Herkesi 7’den 77’ye TEKNOFEST Güneydoğu’ya, Şanlıurfa’ya, GAP Havaalanına bekliyoruz” diye konuştu.

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AYDINLIK YARINLAR İÇİN

Bakan Kacır, Türkiye’de yeni Aziz Sancarların, yeni Selçuk Bayraktarların yetişmesinin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak “O yüzden bütün bunlar bir çocuğun gözlerindeki parıltı için. Bir uçağa dokunan çocuğun yaşayacağı heyecan için ve onların kuracağı çok daha aydınlık, güçlü yarınlar için” dedi.