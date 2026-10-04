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Türksat 7A geliyor! Bakan Uraloğlu'ndan tarih açıklaması

04.10.2026 - 09:22 | Son Güncellenme:

#Abdulkadir Uraloğlu#TÜRKSAT 7A#TUSAŞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 7A'da olması gereken özelliklerin tamamlandığını belirterek, "Türksat 6A'yı ürettiğimiz Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TÜBİTAK ve bir özel firmamızla gerekli görüşmeleri yaptık. Yıl sonu gelmeden üretim sürecini başlatmış olacağız." dedi.

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Türksat 7A geliyor Bakan Uraloğlundan tarih açıklaması

Türksat 7A'da olması gereken özelliklerin tamamlandığını dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Daha önce Türksat 6A'yı ürettiğimiz TUSAŞ, TÜBİTAK ve bir özel firmamızla gerekli görüşmeleri yaptık. Yıl sonu gelmeden üretim sürecini başlatmış olacağız. Yerli ve milli ürettiğimiz 7A uydusunu da uzayda birkaç yıl içinde görmüş olacağız." dedi.

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"KENDİ UYDUMUZU ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Uraloğlu, Katar ile uydu alanında anlaşma yapıldığını anımsatarak, bu uydunun adının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Türksat Biruni" olarak konulduğunu bildirdi.

Söz konusu uyduyu yakın zamanda uzaya göndereceklerini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kendimiz üretmeye devam ederken, dünyadaki uydu üreticilerinden de uydu almamız söz konusu. Onunla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Havacılık ve iletişime olan ihtiyaç geliştikçe kapasite ihtiyacı artıyor. Biz de bunu doğru zamanda karşılamak için gayret ediyoruz. Kendi uydumuzu üretmeye, hem de üretilen uydulardan bize uygun uyduları almaya devam edeceğiz."

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Dünyada 5,5 milyarlık nüfusa TÜRKSAT uydularıyla ulaştıklarını belirten Uraloğlu, birçok ülkeye devlet televizyonları dahil hizmet verdiklerini, uydu alanında yapılan yatırımın da birkaç yıl içinde geri dönüşünün sağlandığını anlattı.

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"IAC 2026'DA BİLGİ VE BİRİKİMLERDEN FAYDALANACAĞIZ"

Antalya'da 5-9 Ekim'de düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC 2026) de değinen Uraloğlu, "Kongre, dünya çapında önemli. Uydu operasyonları ve iletişimle ilgili konularda katılacağız ve katkı sağlayacağız. Oradaki bilgi ve birikimlerden faydalanacağız." diye konuştu.

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