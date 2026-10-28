Bakan Kurum, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı kabul etti

28.10.2026 - 13:26 | Son Güncellenme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı Bakanlıkta kabul etti.
Başkentin ihtiyaçlarının, kente değer katacak adımların ele alındığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, ”Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı Bakanlığımızda kabul ettik. Başkentimizin ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik. Ankara’mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.