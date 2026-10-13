Bakan Kurum'dan Maltepe açıklaması: TOKi ile dönüşüm imkanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Maltepe’de 5 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesinin ardından bölgede başlatılacak kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, hak sahiplerinin uzlaşması halinde TOKİ tarafından inşa edilecek güvenli konutların 1 yıl içerisinde tamamlanacağını bildirdi.

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“HİÇBİR VATANDAŞIMIZ RİSKLİ BİNALARA MAHKÛM DEĞİL”

Bakan Kurum, paylaşımında kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek, “Hiçbir vatandaşımız göz göre göre riskli binalara mahkum değil. Yeter ki hak sahiplerimiz aralarında uzlaşsın ve kentsel dönüşümü istesin.” ifadelerini kullandı.

TOKİ 1 YIL İÇİNDE KONUTLARI TAMAMLAYACAK

Maltepe’de çöken binanın bulunduğu alanda incelemelerin sürdüğünü belirten Kurum, şu açıklamayı yaptı:

“Maltepe’de de çöken binanın olduğu alanda tüm incelemelerimizi yapıyoruz. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın açtığı ofiste vatandaşlarımızın talebini alıp TOKİ eliyle inşaatlarımızı tamamlayıp, 1 yıl içinde güvenli konutları vatandaşımıza teslim edeceğiz.”

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VATANDAŞLARA HAZIR KONUT SEÇENEĞİ DE SUNULACAK

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Bakanlığın paylaştığı bilgilendirme görseline göre, çöken Kardeşler Apartmanı’nın çevresindeki binalardan karot örnekleri alınacak. Risk tespitlerinin ardından bölgede TOKİ desteğiyle kentsel dönüşüm projesi yürütülecek.

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Öte yandan, dönüşüm sürecini beklemeden yeni evlerine taşınmak isteyen hak sahiplerine de alternatif sunulacak. Bu kapsamda vatandaşlara Esenkent’te üretilen hazır kentsel dönüşüm konutlarından verilmesi de planlanıyor.