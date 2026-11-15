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UzmanparaBakan Yumaklı "Çiftçilere tazminatlarını ödedik" diyerek duyurdu
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Bakan Yumaklı "Çiftçilere tazminatlarını ödedik" diyerek duyurdu

15.11.2026 - 17:10 | Son Güncellenme:

#İbrahim Yumaklı#Tazminat Ödemesi#Tarım Ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekim ayında doğal afetler ve iklim kaynaklı risklerden zarar gören üreticilere 2 milyar liralık tazminat ödemesi yapıldığını açıkladı.

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Bakan Yumaklı Çiftçilere tazminatlarını ödedik diyerek duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahimYumaklı, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı. Tarımsal üretime, ekimde 2 milyar lira güvence sağlandığına işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

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"1-31 Ekim tarihlerinde, Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında ödediğimiz 2 milyar lira hasar tazminatıyla üreticimizin yanında olduk. Afetlerin ve iklim risklerinin yükünü çiftçimizin omuzlarından alıyor, üretime sahip çıkıyoruz. Gelin, devletimizin sağladığı prim desteğiyle, TARSİM sigortanızı yaptırın, alın terinizi olası risklere karşı koruma altına alın."

Paylaşımda, 126 milyon lira bitkisel ürün ve sera branşlarında zirai don, 629,9 milyon lira hayvan hayat branşlarında, 1,3 milyar lira dolu, fırtına, sel-su baskını ve yaban domuzu olaylarından ödeme yapıldığı bilgisi yer aldı.

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