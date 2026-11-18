Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif projelerinden biri olacak Silvan Projesi kapsamındaki Karacalar Barajı'nın yapımına başladıklarını bildirdi.

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Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından söz konusu yatırıma ilişkin paylaşım yaptı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif projelerinden biri olacak Silvan Projesi kapsamındaki Karacalar Barajı'nın yapımına başladıklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"42 bin 450 dekar araziyi modern sulamaya kavuşturacak bu dev eserle, ekonomiye yıllık 710 milyon lira ilave katkı ve 4 bin 245 vatandaşımıza istihdam imkanı sağlayacağız. Terörsüz Türkiye'nin sağladığı huzur ve güven iklimindeki yatırımlarla kalkınması hızlanacak bölgemize ve Diyarbakır'ımıza hayırlı, uğurlu olsun."