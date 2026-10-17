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Bakanlık Ayazağa’da dirençli şehir modelini hayata geçirecek

17.10.2026 - 13:19 | Son Güncellenme:

#Sel Felaketi#Ayazağa Mahallesi#Kentsel Dönüşüm

İstanbul’da sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden olan Sarıyer İlçesi’ne bağlı Ayazağa Mahallesi’nde incelemelerde bulunan ve mağdur vatandaşların talebini dinleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede dönüşüm için vatandaşlara Yarısı Bizden desteğiyle ya da TOKİ projesiyle dönüşümü içeren 2 seçenek sundu.

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Bakanlık Ayazağa’da dirençli şehir modelini hayata geçirecek

Sosyal medya hesabından bölgede yürütülecek dirençli şehir projesine ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum “Ayazağa'da selin ardından bölgeyi yerinde inceledik, vatandaşlarımızı dinledik. İlk işimiz, selin izlerini hızla silip hayatı bir an önce normale döndürmek. Bir yandan da aynı tabloyu bir daha yaşamamak için kalıcı adımları atacağız. Bunun için de bölgede dönüşümü vakit kaybetmeden başlatmak istiyoruz. Kentsel Dönüşüm Ofisimizi kuracak, talepleri tek tek alacağız. Dönüşümü isteyen vatandaşımızın yanında olacak, destek verecek, süreci birlikte yürüteceğiz. İstanbul için kentsel dönüşüm artık ertelenebilecek bir mesele değildir” ifadelerini kullandı.

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Bakanlık Ayazağa’da dirençli şehir modelini hayata geçirecek

İstanbul’da 84 yılın en yüksek yağış değerlerinin kaydedildiği sel felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bölgede inceleme ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Afetin ardından bölgeye giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, beraberinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ve diğer kurumların yöneticileri ile birlikte selden etkilenen vatandaşların da katıldığı bir koordinasyon toplantısı düzenledi. 

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DERE ISLAHLARI HIZLA TAMAMLANACAK 

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Toplantıda vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Kurum, İBB Başkanvekili Aslan ve Sarıyer Belediye Başkanı Aksu’nun görüşlerini aldı. Bölgede yapılması gerekenlerin istişare edildiği toplantıda Cendere (Kağıthane) Deresi ve Ayazağa Deresi’nin ıslah projelerinin hızla tamamlanması konusunda mutabakata varıldı. Dere ıslahları ile birlikte Ayazağa’da benzer afetlerin yaşanmaması için dirençli şehir modelinin hayata geçirilmesine karar verildi. Bakan Kurum bu kapsamda deprem ve iklim kaynaklı afetlere dayanıklı, sağlam zeminde, vatandaşın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde dönüşüm projesinin yürütüleceğini belirtti. Bakan Kurum hak sahibi vatandaşlara Yarısı Bizden kampanyası ile dönüşüm veya TOKİ eliyle kentsel dönüşüm önerdi. İki seçenekten birini seçen hak sahipleri bölgede güvenli yapılara ulaşacak.

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“BÖLGEDE DÖNÜŞÜMÜ VAKİT KAYBETMEDEN BAŞLATMAK İSTİYORUZ”

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Ayazağa’da hayata geçirilecek çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Ayazağa'da selin ardından bölgeyi yerinde inceledik, vatandaşlarımızı dinledik. İlk işimiz, selin izlerini hızla silip hayatı bir an önce normale döndürmek. Bir yandan da aynı tabloyu bir daha yaşamamak için kalıcı adımları atacağız. Bunun için de bölgede dönüşümü vakit kaybetmeden başlatmak istiyoruz. Kentsel Dönüşüm Ofisimizi kuracak, talepleri tek tek alacağız. Dönüşümü isteyen vatandaşımızın yanında olacak, destek verecek, süreci birlikte yürüteceğiz. İstanbul için kentsel dönüşüm artık ertelenebilecek bir mesele değildir” ifadelerini kullandı.

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“ŞEHRİN DİRENÇLİ HALE GETİRİLMESİ MECBURİYETİMİZDİR, HEP BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ” 

Bakan Kurum, perşembe günü İstanbul Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı’nda da iklim kaynaklı afetlere dikkat çekerek, dirençli şehirlerin hayati önemine vurgu yapmıştı. Bakan Kurum toplantıda, “50 yıllık, 100 yıllık debilerin yağışların hesaplarının bugün tutmadığını da hep birlikte yaşayarak görüyoruz. Dolayısıyla bugünün şartlarına göre, bugünün ihtiyaçlarına göre hep birlikte hareket etmek mecburiyetindeyiz. İstanbul bizim gözbebeğimiz. İstanbul'un herhangi bir sıkıntısı Türkiye Cumhuriyeti'nin sıkıntısıdır. Milli güvenlik meselesidir, her zaman söylüyoruz. Afet risklerine uyum, afet risklerine karşı şehrin dirençli hale getirilmesi bizim mecburiyetimizdir ve bu mecburiyet doğrultusunda da hep birlikte çalışmalıyız” dedi. Bakan Kurum, yerel yönetimlere çağrıda bulunarak, “Dere yataklarının temizlenmesi, dere ıslah çalışmalarının düzenli bakımı, yağmur suyu drenaj sistemlerinin güçlendirilmesi ve taşkın risklerinin yeniden değerlendirilmesi artık ertelenemez bir sorumluluktur. Merkezi yönetimimiz, yerel yönetimlerimiz ve bilim dünyamızla birlikte hareket etmeli, bu ve benzeri olayları yaşamamak adına adımlarımızı kararlı bir şekilde atmak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

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