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UzmanparaBakanlık gıda sahtekarlarına göz açtırmıyor! 29 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu
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Bakanlık gıda sahtekarlarına göz açtırmıyor! 29 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu

06.10.2026 - 10:50 | Son Güncellenme:

#İbrahim Yumaklı#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Gıda Güvenliği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, eylül ayında Türkiye genelinde 117 bin 360 gıda denetimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen 29 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulurken, idari para cezası uygulandı.

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Bakanlık gıda sahtekarlarına göz açtırmıyor 29 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, güvenilir gıdaya erişimin sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla yürüttüğü denetimlerini sürdürüyor.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen gıda denetimlerinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yumaklı’nın açıkladığı verilere göre, bir ayda yurt genelinde toplam 117 bin 360 gıda denetimi gerçekleştirildi. Kontrollerde mevzuata aykırılık ve uygunsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik idari yaptırımlar uygulandı.

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218,2 MİLYON LİRALIK CEZA

Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 218,2 milyon lira idari para cezası kesildi.

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Denetimlerde tespit edilen ihlaller nedeniyle 29 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Gıda güvenliğinin tarladan sofraya kadar tüm aşamalarda öncelikleri arasında bulunduğunu vurgulayan Yumaklı, “Tarladan sofraya her aşamada milletimizin sağlığı ve güvenilir gıdaya ulaşması en temel önceliğimizdir.” ifadelerini kullandı.

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“GÖZ AÇTIRMAMAYA KARARLIYIZ”

Kurallara uygun faaliyet gösteren esnaf ve işletmelerin yanında olduklarının altını çizen Yumaklı, denetimlerin kararlılıkla devam edeceği mesajını verdi.

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Yumaklı, “Kurallara harfiyen uyan esnafımızı, işletmelerimizi baş tacı ederken; soframızın bereketine ve insanımızın sağlığına kastedenlere göz açtırmamaya kararlıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

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