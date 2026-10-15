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Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

15.10.2026 - 15:39 | Son Güncellenme:

#TCMB#Mevduat#Bankacılık Sektörü

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 9 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya göre 4 milyar 122 milyon 326 bin lira artarak 33 trilyon 788 milyar 913 milyon 367 bin liraya yükseldi.

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Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

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Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 9 Ekim ile biten haftada yüzde 0,01 artarak 33 trilyon 784 milyar 791 milyon 41 bin liradan 33 trilyon 788 milyar 913 milyon 367 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 0,09 artışla 18 trilyon 425 milyar 788 milyon 326 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 0,18 yükselişle 11 trilyon 187 milyar 636 milyon 699 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 265 milyar 799 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 228 milyar 160 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

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Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 9 Ekim itibarıyla 324 milyon dolarlık artış görüldü.

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YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,7 azalışla 6 trilyon 976 milyar 701 milyon 795 bin liraya geriledi.

Söz konusu kredilerin 844 milyar 696 milyon 819 bin lirası konut, 41 milyar 757 milyon 363 bin lirası taşıt, 2 trilyon 618 milyar 690 milyon 127 bin lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 471 milyar 557 milyon 486 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

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Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 9 Ekim ile biten haftada 14 milyar 30 milyon 905 bin lira azalarak 27 trilyon 879 milyar 777 milyon 639 bin liradan 27 trilyon 865 milyar 746 milyon 734 bin liraya indi.

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