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UzmanparaYabancı yatırımcıdan 451 milyon dolarlık tahvil alımı
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Yabancı yatırımcıdan 451 milyon dolarlık tahvil alımı

15.10.2026 - 15:27 | Son Güncellenme:

#DİBS#ÖST#TCMB

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 451,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı, 248,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 479,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

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Yabancı yatırımcıdan 451 milyon dolarlık tahvil alımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

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Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 451,1 milyon dolarlık DİBS aldı, 248,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 479,7 milyon dolarlık ÖST sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 9 Ekim haftasında 36 milyar 791,6 milyon dolardan 35 milyar 921,4 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 16 milyar 659,2 milyon dolardan 17 milyar 42,3 milyon dolara yükseldi.

ÖST stoku ise 3 milyar 565,1 milyon dolardan 3 milyar 72,8 milyon dolara geriledi.

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