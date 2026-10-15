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İstanbul'da sağanak sonrası harekete geçildi: Bakan Göktaş'tan destek açıklaması

15.10.2026 - 13:48 | Son Güncellenme:

#Mahinur Özdemir Göktaş#Sosyal Yardımlaşma Fonu#İstanbul

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aşırı yağışlardan etkilenen illerdeki vatandaşlara yönelik sosyal yardımlaşma fonu üzerinden bir kaynak aktarımı olacağını bildirdi.

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İstanbulda sağanak sonrası harekete geçildi: Bakan Göktaştan destek açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir TV programının canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

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İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Göktaş, afetten etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Göktaş, Sultangazi ilçesinde sağanaktan etkilenen iki ailenin ve bir engelli vatandaşın başka bir bölgeye yerleştirildiğini belirterek, Bakanlığa bağlı huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve çocuk evlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

İstanbul'da yağıştan etkilenen tüm hanelerde tarama faaliyeti başladığını aktaran Göktaş, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak sosyal yardımlaşma fonu üzerinden acil afet yardımı kapsamında bir kaynak aktarımımız olacak. Avansımızı bir an önce geçtik. Hem psikososyal destek ekiplerimizle sahadayız. Aktaracağımız kaynakla da özellikle afetten ilk aşamada etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bir desteğimiz olacak. Sahayı çok yakın takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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"YAŞ DOĞRULAMA SİSTEMİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

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Göktaş, "Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturması ile ilgili iddialarının" sorulması üzerine, süreci hukuk önünde takip edeceklerini, söz konusu iddiaların amacının kendisini karalamak ve kara propaganda yapmak olduğunu kaydetti.

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İddiaları "iftira" olarak nitelendiren ve kabul etmediğini vurgulayan Göktaş, somut bilgi ve belge olmadan benzer iddiaların yeniden gündeme getirilmemesini temenni etti.

Bakan Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere, Fransa, İspanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin yanı sıra Latin Amerika ülkeleri, Filipinler ve Malezya'da da benzer çalışmalar yürütüldüğünü anımsattı.

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Çocukları psikolojik, fizyolojik ve gelişimsel olumsuzluklardan korumak ve onlara daha güvenli bir dijital ortam sunmak amacıyla düzenlemeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Göktaş, "15 yaş altına sosyal medya erişimi olmayacak. Hepsini e-Devlet entegrasyonuyla yaptık. e-Devlet ile yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz hafta yayımlanan yönetmelikle de nasıl yapılacağıyla ilgili bir güzergahımız oldu. 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor yeni hesaplar için. 31 Mart 2027'ye kadar da bütün hesaplar yaş doğrulama sisteminden geçecek." dedi.

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Göktaş, Bakanlığın yaşlılara yönelik hizmetlerine ilişkin soru üzerine, Türkiye'de 65 yaş üstü kişi sayısının 9,5 milyonu aştığını, bu grubun nüfusun yüzde 11,1'ini oluşturduğunu ve 1,8 milyon yaşlının tek başına yaşadığını söyledi.

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"BİZ, İYİLİK YAPTIKÇA İYİLEŞEN BİR MİLLETİZ"

Ülke genelinde 493 huzurevinde 30 bine yakın yaşlıya hizmet verdiklerini belirten Göktaş, yıl sonuna kadar Bakanlık olarak 593 kapasiteli 6 yeni huzurevi daha açacaklarını kaydetti.

Bakan Göktaş, aileyi güçlendiren çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, "Bu kapsamda da aile dostu ekosistemin bir parçası olarak kreş seferberliğini bütün Türkiye'ye yaygınlaştırıyoruz. Sadece bu sene 349 kamu kreşi açtık. 690 ADEM'lerimizin her birinde bir çocuk oyun evi var. Amacımız, çalışan aileleri desteklemek, çalışmayan ailelerimize de ihtiyaç anında çocuklarını bırakabilecekleri güvenli ortamlar sunmak." ifadelerini kullandı.

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Bakanlığın yakın zamanda hayata geçirdiği "İyilik Var" dijital gönüllülük platformuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Göktaş, iyilik yapmak isteyen vatandaşları platforma üye olmaya davet etti. Göktaş, "Biz, iyilik yaptıkça, iyileşen bir milletiz. İyiliği yaymaya ihtiyacımız var." dedi.

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