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Bankada parası olanlar dikkat: Mevduat faizlerinde yön değişti

11.11.2026 - 08:09 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Faiz İndirimi#Mevduat Faizi

Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından bankaların mevduat faizlerinde de aşağı yönlü hareket başladı.

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Bankada parası olanlar dikkat: Mevduat faizlerinde yön değişti

HABER MERKEZİ Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada bazı bankalarda mevduat faizlerinin yüzde 34’e kadar gerilediğini, piyasa ortalamasının ise yüzde 40-42 bandında olduğunu söyledi. Bayram, bankaların mevduata neden farklı oranlar verdiğini ve önümüzdeki dönemde faizlerin hangi yönde hareket edebileceğini anlattı.

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Merkez Bankası’nın faiz kararlarının ardından gözler bankaların mevduat ve kredi faizlerine çevriliyor. Politika faizindeki değişiklikler piyasa oranlarına hemen yansımazken, bankaların fonlama ihtiyacı ve kredi verme iştahı mevduat faizlerinde önemli farklılıklar oluşmasına neden oluyor.

Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede mevduat faizlerinde son dönemde görülen hareketliliğin nedenlerini anlattı. Bayram, bazı bankalarda oranların yüzde 34’e kadar gerilediğini, buna karşılık mevduat ihtiyacı yüksek olan bankaların daha yüksek oranlar vermeye devam ettiğini söyledi.

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FAİZ KARARI PİYASAYA HEMEN YANSIMIYOR

Bayram, Merkez Bankası’nın faiz kararlarının bankacılık sistemine anlık olarak yansımadığını belirtti. Politika faizi değiştikten sonra haftalık ve gecelik repo kanallarında da yeni oranların oluştuğunu ifade eden Bayram, bu geçiş sürecinin piyasada zaman zaman “faizler düşmeyecek mi?” endişesi yarattığını söyledi.

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Bankaların mevduat faizlerini belirlerken yalnızca politika faizine bakmadığını vurgulayan Bayram, asıl belirleyici unsurun bankanın ne kadar TL mevduata ihtiyaç duyduğu olduğunu ifade etti.

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Bayram’a göre bankalar kredi verebilmek için belirli düzeyde mevduata sahip olmak zorunda. Bu nedenle bankalar, zaman zaman Merkez Bankası’ndan fonlama sağlamak yerine doğrudan vatandaştan mevduat toplamayı tercih ediyor.

Yeterli TL mevduatı bulunmayan bankaların bazı düzenlemeler nedeniyle ek maliyetlerle karşı karşıya kalabileceğini belirten Bayram, bu durumun bankaları mevduat toplama yarışına soktuğunu söyledi.

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Bankanın mevduat ihtiyacı yüksekse müşteriye daha yüksek faiz teklif edilebildiğini, ihtiyaç düşükse oranların aşağı çekilebildiğini ifade etti.

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MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 34’E KADAR GERİLEDİ

Bayram, bazı bankalarda mevduat faizlerinin yüzde 34 seviyelerine kadar düştüğünü söyledi. Bunun temel nedenlerinden birinin bankaların dönemsel olarak yeni mevduata ihtiyaç duymaması olduğunu belirten Bayram, kredi verme iştahının düşük olduğu dönemlerde bankaların yüksek faizle mevduat toplamak istemediğini ifade etti.

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Buna karşılık daha fazla TL mevduata ihtiyaç duyan bankaların ise daha yüksek oranlar sunmaya devam ettiğini söyledi.

PİYASA ORTALAMASI YÜZDE 40-42 BANDINDA

Bayram, genel piyasa ortalamasına bakıldığında mevduat faizlerinin yaklaşık yüzde 40 ile yüzde 42 arasında seyrettiğini belirtti. Bankalar arasında önemli oran farkları görülebileceğini ifade eden Bayram, bunun her bankanın bilanço yapısı, kredi hacmi ve mevduat ihtiyacına göre değiştiğini söyledi.

Bazı bankaların yüksek faiz vererek daha fazla TL mevduatı toplamaya çalıştığını belirten Bayram, bu yöntemin bankalar açısından alternatif fonlama araçlarına kıyasla daha avantajlı olabildiğini kaydetti.

STOPAJ GETİRİYİ AŞAĞI ÇEKİYOR

Mevduat yatırımcısının yalnızca brüt faiz oranına bakmaması gerektiğini de vurgulayan Bayram, stopajın net getiriyi önemli ölçüde etkilediğini söyledi.

Altı aya kadar olan vadelerde yüzde 17,5 seviyesindeki stopaj oranının, mevduattan elde edilen net kazancı aşağı çektiğini belirtti. Bu nedenle bankanın sunduğu faiz oranı yüksek görünse bile yatırımcının eline geçen net tutarın daha düşük olabileceğini ifade etti.

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TİCARİ KREDİ FAİZLERİ HALA YÜKSEK

Mevduat faizlerindeki gerilemeye rağmen ticari kredi faizlerinin yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirten Bayram, bu alanda oranların yaklaşık yüzde 48 ile yüzde 50 arasında olduğunu söyledi.

Mevduat faizi ile ticari kredi faizi arasında 8-10 puanlık fark bulunduğunu ifade eden Bayram, bu seviyelerin şirketler açısından finansman maliyetinin hala yüksek olduğuna işaret ettiğini belirtti.

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