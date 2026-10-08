Başsavcılıktan sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin açıklama

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Fon soruşturması" kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilen tüm bilgi, belge ve raporlar üzerinde incelemelerin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

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Açıklamada, "Bununla birlikte, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan birtakım iddiaların, kişi ve kurumlar ile ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir. Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılması, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen gerekli adli işlemler tesis edilecektir." denildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı.