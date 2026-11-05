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Batı Akdeniz'in 10 aylık ihracatı 2,5 milyar dolara yaklaştı

05.11.2026 - 12:27 | Son Güncellenme:

#Batı Akdeniz#İhracat#Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Can, Antalya, Isparta ve Burdur'dan bu yılın 10 aylık döneminde 2 milyar 471 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

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Batı Akdenizin 10 aylık ihracatı 2,5 milyar dolara yaklaştı

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Can, yaptığı yazılı açıklamada, birlik olarak 1 Ocak-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,29 oranında arttığını belirtti.

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Bu yıl bölge olarak yurt dışı satışlarında önemli ölçüde gelişme kaydettiklerini aktaran Can, "Yılın 10 ayında 2 milyar 471 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştık. Her geçen ay bir önceki yıla göre artışla yolumuza devam ediyoruz. Yıl sonunda bölge ihracatında 3 milyar doları aşarak bir rekor kırmayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Can, ekim ayı ihracatının da geçen yıla göre yüzde 8,60 artışla 243 milyon 353 bin dolar olduğunu bildirdi.

Batı Akdeniz'in 10 aylık ihracatında en fazla yurt dışı satışının yaş meyve ve sebze sektöründe yaşandığını vurgulayan Can, şunları paylaştı:

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"Yaş meyve ve sebze sektörümüz yüzde 26'lık artışla 735 milyon 340 bin dolarlık bir ihracat başarısına ulaştı. Ürün bazında ise yaklaşık 218 milyon dolarla en fazla biber gönderildi. Sektör sıralamasında yaş meyve ve sebzeyi 441 milyon dolarla maden, 287 milyon dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 249 milyon dolarla kimya, yaklaşık 101 milyon dolarla da demir ve demir dışı metaller takip etti. Yıl başından bu yana 2 bin 235 firmamız, 179 ülke ve bölgeye satış yaptı. Bu ülkelerin 116'sında artışı yakaladık. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya'nın arkasında ABD, Çin, Rusya ve Romanya yer aldı."

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İhracatı artırmak için sektörel ticaret heyetleri, fuar ziyaretleri ve URGE projelerine aralıksız devam ettiklerini belirten Can, bunların da meyvelerini almaya başladıklarını kaydetti.

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