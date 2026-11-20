Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartlarındaki asgari ödeme tutarın yüzde 20 ve yüzde 40 ödeme limitine yüzde 30'u da ekledi.

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Yapılan yeni düzenlemeye göre, limiti yüz bin Türk Lirası ve altında olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde yirmisi, yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup iki yüz bin Türk Lirasını aşmayan kredi kartları için dönem borcunun yüzde otuzu, iki yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan kredi kartları için ise dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlenecek.

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: Kurumun açıklaması şöyle: Kurulun 19.11.2026 tarihli toplantısında, 19.11.2026 tarih ve E-24049440- 045.01-210086 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

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- Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, kredi kartlarında asgari tutarın; limiti yüz bin Türk Lirası ve altında olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde yirmisi, yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup iki yüz bin Türk Lirasını aşmayan kredi kartları için dönem borcunun yüzde otuzu, iki yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan kredi kartları için ise dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlenmesine, - Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

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BDDK'DAN KONUT KREDİLERİNE İLİŞKİN YENİ KARAR! İKİ EVİ OLANLARIN KREDİ LİMİTİ DEĞİŞTİ

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerine ilişkin yeni düzenlemeye gitti. Yeni karara göre, kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az iki konut bulunan kişilerin kullanabileceği konut kredilerinde azami kredi tutarı, konut değerine oranla yüzde 75 azaltılacak. Düzenlemeyle hisseli tapuların ve riskli yapı nedeniyle yıkılan konutların değerlendirilmesine ilişkin kurallar da yeniden belirlendi.

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BDDK, 19 Kasım 2026 tarihli toplantısında konut kredilerinde uygulanacak sınırlamalara ilişkin değişiklikleri karara bağladı. BDDK yaptığı açıklamada "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) “Konut, taşıt ve diğer tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 12'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetmeliğin 12'nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde 29.01.2026 tarihli ve 11364 sayılı Kurul Kararında belirlenen azami kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının; tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az iki konutunun bulunması halinde yüzde 75 azaltılarak uygulanmasına" karar verdi.

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Ayrıca BDDK "24.08.2023 tarihli ve 10656 sayılı Kurul Kararının tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının hisseli konut malikliği durumunun değerlendirilmesine ilişkin kısmının, ikiden fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar hariç herhangi bir konut tapusunda yüzde 50 ve daha az hissesi olanların bu nitelikteki bir konutunun dikkate alınmamasına şeklinde uygulanmasına, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu konutun/konutların, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespit edilmesi nedeniyle yıkılmış olması veya hakkında yıkım kararı alınması halinde, yalnızca bir konutunun konut malikliği durumu değerlendirmesinde dikkate alınmamasına" yönelik kararını açıkladı.