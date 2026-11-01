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BES'te yeni gelir modeli! Kısmi ödeme alınabilen durumlar genişletiliyor

01.11.2026 - 17:36 | Son Güncellenme:

#BES#Bireysel Emeklilik Sistemi#Emeklilik

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) milyonlarca katılımcıyı ilgilendiren yeni düzenlemeler yolda. Sistemden çıkmadan kısmi ödeme alınabilen durumlara bedelli askerlik ve hac ibadeti de eklenecek. Emeklilikte birikimlerin düzenli gelire dönüştürülmesini teşvik edecek yeni modeller de hayata geçirilecek.

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BESte yeni gelir modeli Kısmi ödeme alınabilen durumlar genişletiliyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni dönem başlıyor. Sistemde bugüne kadar sadece konut alımı, evlilik ve afet durumlarında yararlanılabilen, sistemden çıkmadan "kısmi ödeme alma" hakkına bedelli askerlik ve hac ibadeti de dahil ediliyor. Ayrıca katılımcıların birikimlerini daha verimli kullanabilmeleri için kesintilerin azaltılmasından yeni emeklilik ödeme modellerine kadar birçok yenilik yolda.

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BEDELLİ ASKERLİK VE HAC İÇİN BES DESTEĞİ

Bedelli askerlik yapmak isteyenler ve hac ibadetini yerine getirmeye hazırlananlar için, bireysel emeklilik sistemindeki birikimlerin bir bölümünün kullanılabilmesine yönelik çalışma başlatıldı. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'na göre, BES'ten kısmi ödeme alınabilen durumlar genişletilecek.

Mevcut uygulamada konut alımı, evlilik ve doğal afet gibi belirli durumlarda katılımcılar, birikimlerinin bir kısmını sistemden ayrılmadan çekebiliyor.

Yeni düzenlemeyle bu kapsama bedelli askerlik ve hac ibadeti de eklenecek. Böylece katılımcılar, emeklilik birikimlerinin tamamını bozdurmadan ihtiyaçları için kısmi ödeme alabilecek.

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Düzenlemenin hayata geçirilmesi için mevzuat çalışması yapılacak. Kısmi ödemede başvuru şartları, kullanılabilecek tutar ve uygulamanın ne zaman başlayacağı ise yapılacak düzenlemeyle netleşecek.

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EMEKLİLİKTE DÜZENLİ GELİR MODELİ

Emekliliğe hak kazananlar için de yeni bir model teşvik edilecek.

Birikimlerin tek seferde toplu olarak çekilmesi yerine, programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortasıyla düzenli gelire dönüştürülmesi özendirilecek. Amaç, emeklilik birikimlerinin daha uzun süre gelir sağlamak.

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