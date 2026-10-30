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UzmanparaBinance piyasasında güvenlik krizi! Milyarlarca dolar donduruldu
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Binance piyasasında güvenlik krizi! Milyarlarca dolar donduruldu

30.10.2026 - 07:59 | Son Güncellenme:

#Kripto Para#Binance#Güvenlik Sorunu

Kripto para borsası Binance, platformunda yaşanan güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğunu, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu bildirdi.

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Binance piyasasında güvenlik krizi Milyarlarca dolar donduruldu

HABER MERKEZİ Binance tarafından yapılan açıklamada, güvenlik sorununa ilişkin yürütülen ilk incelemelerin sonuçları paylaşıldı.

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Açıklamada, olayın toplam etkisinin yaklaşık 6,3 milyar dolar olarak hesaplandığı, sektör ortaklarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın blokzincir üzerinde dondurulduğu belirtildi.

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Tüm kayıpların kullanıcıları korumak amacıyla oluşturulan "SAFU" fonu ve şirketin kendi kaynaklarından karşılanacağı kaydedilen açıklamada, kullanıcı fonlarının güvende olduğu vurgulandı.

Güvenlik ihlalinin, şirketin yazılım ve sistem altyapısından sorumlu bir mühendisin bilgisayarının ele geçirilmesinden kaynaklanmış olabileceği belirtilen açıklamada, saldırganların bu yolla şirketin hizmet altyapısına erişerek izinsiz para çekme işlemleri gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği aktarıldı.

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Açıklamada, kripto para cüzdanlarının özel anahtarlarının sızdırıldığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

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Binance'in güvenlik kontrolleri kapsamında para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak askıya aldığı, etkilenen adresin erişim yetkisini iptal ettiği ve varlıkların geri alınması için kolluk kuvvetleriyle işbirliği yürüttüğü bildirildi.

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Şirket, incelemelerin tamamlanmasının ardından olayın teknik ayrıntılarını içeren kapsamlı bir rapor ve güncellenmiş rezerv bilgilerini yayımlayacağını duyurdu.

Binance'in sıcak cüzdanlarının siber saldırıya uğramış olabileceğine ilişkin haberlerin ardından bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarında düşüş yaşandı.

BINANCE TR: HİZMETLER KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Gelişmelerin ardından Binance TR’den de kullanıcılarına yönelik bir açıklama geldi. Platform, tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu ve hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam ettiğini bildirdi.

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Binance TR açıklamasında, “Kullanıcılarımızın varlıklarının güvenliği en önemli önceliğimizdir. Güvenlik süreçlerimizi titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Böylece Binance’in para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak askıya aldığını duyurduğu süreçte, Binance TR kendi platformundaki hizmetlerin devam ettiğini açıkladı. Olası güvenlik sorununa ilişkin inceleme ve varlıkların izini sürme çalışmaları ise sürüyor.

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