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Borsa güne düşüşle başladı

21.10.2026 - 10:03 | Son Güncellenme:

#Borsa İstanbul#BIST 100#BIST 100 Endeksi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 azalışla 11.733,26 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi ise yüzde 0,87 değer kaybetti.

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Borsa güne düşüşle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,22 değer kazanarak 11.797,70 puandan tamamladı.

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Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 64,43 puan ve yüzde 0,55 azalışla 11.733,26 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi ise yüzde 0,87 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,07 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 4,15 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, güçlü şirket bilançolarına karşın yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik risklerin etkisiyle karışık seyrediyor.

Dün, petrol fiyatlarının gerilemesi ve beklentileri aşan şirket bilançolarının teknoloji hisselerindeki oynaklığı sınırlaması, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

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Beklentilerin belirgin şekilde üzerinde gerçekleşen şirket karları yapay zeka temasına ilişkin endişelerin bir ölçüde hafiflemesine katkı sağlıyor. Ancak yüksek beklentilerin şirket bazında fiyat oynaklığına yol açabileceğine dair tahminler de öne çıkıyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün, 131 fonun 66'sının tamamen tasfiye edildiğini ve 7 portföy yönetim şirketinden 3'ünün tam tasfiyesinin tamamlandığını söyledi.

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Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.500 puanın destek, 11.900 ve 12.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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