Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBorsa güne düşüşle başladı
HaberlerUzmanpara

Borsa güne düşüşle başladı

27.10.2026 - 10:09 | Son Güncellenme:

#Borsa İstanbul#BIST 100#BIST 100 Endeksi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 düşüşle 11.138,10 puandan başladı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Borsa güne düşüşle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kazanarak 11.151,96 puana yükseldi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 13,86 puan ve yüzde 0,12 azalışla 11.138,10 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi ise yüzde 0,54 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,90 ile metal eşya makina, en çok gerileyen yüzde 4,54 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, yapay zeka araştırma ve geliştirme şirketi Anthropic'in halka arz başvurusunun yapay zeka sektörüne yönelik ilgiyi artıracağı beklentisiyle teknoloji hisseleri öncülüğünde temkinli iyimserlik öne çıkıyor.

Haberin Devamı

Bu arada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026'yı yüzde 3,3 büyümeyle tamamlamayı öngördüklerini belirtti.

Haberin Devamı

2027'de ise küresel görünüm ve dış talepteki iyileşmenin de etkisiyle bu oranın yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirten Erdoğan, "Zorlu şartlara rağmen ihracatımızı ve turizm gelirlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Gelecek yıl istihdamın 657 bin kişi artmasını, iş gücüne katılım oranının yüzde 53,4'e yükselmesini, işsizlik oranının yüzde 8'e gerilemesini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına, bu şirketlerin kurucusu oldukları​​​​​​​, işleme kapatılan ancak tasfiye edilmeyen yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının tasfiye sürecine dahil edilmesine karar verdi.

Haberin Devamı

Ayrıca Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haberin Devamı

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranının, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi, inşaat izinleri ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.300 ve 11.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Hastanelerde sistem değişiyor! e-Nabız’da 'onay' dönemi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRHastanelerde sistem değişiyor! e-Nabız’da 'onay' dönemiHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Sadettin Saranın aylık geliri ortaya çıktı Duruşmada ilk sözler: Hayatımın en utanç verici günü
Sadettin Saran'ın aylık geliri ortaya çıktı! Duruşmada ilk sözler: Hayatımın en utanç verici günü
Olaylı derbi dünya basınında Galatasaray-Fenerbahçe maçı Vahşi Batıya döndü
Olaylı derbi dünya basınında! 'Galatasaray-Fenerbahçe maçı Vahşi Batı'ya döndü'
Emekliye zam düzenlemesi: Bakanlık düğmeye bastı İşte masadaki alternatifler
Emekliye zam düzenlemesi: Bakanlık düğmeye bastı! İşte masadaki alternatifler
Müge Anlı’daki Hamid’in babası belli oldu DNA sonucu canlı yayında açıklandı
Müge Anlı’daki Hamid’in babası belli oldu! DNA sonucu canlı yayında açıklandı
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkPAŞAPORT
Zafer Şahin
Zafer ŞahinA-KE-PE BU KEZ KESİN BİTTİ!
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluLevent İnanır’ın Jülide Kural tepkisi
Eren Aka
Eren AkaBu kuralsızlığa DUR deyin!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaDua Lipa’nın edebiyata katkısı
İlgili Haberler
Son dakika... Mekke Anlaşması komisyonda kabul edildi
Son dakika... Mekke Anlaşması komisyonda kabul edildi
Küçük çocuğun iddiaları üzerine harekete geçildi Anne gözaltına alındı
Küçük çocuğun iddiaları üzerine harekete geçildi! Anne gözaltına alındı
Sadettin Saranın aylık geliri ortaya çıktı Duruşmada ilk sözler: Hayatımın en utanç verici günü
Sadettin Saran'ın aylık geliri ortaya çıktı! Duruşmada ilk sözler: Hayatımın en utanç verici günü
Kocaelide feci kaza Tramvayın altında kalan kadın hayatını kaybetti
Kocaeli'de feci kaza! Tramvayın altında kalan kadın hayatını kaybetti