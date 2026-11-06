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Borsa güne düşüşle başladı

06.11.2026 - 10:30 | Son Güncellenme:

#Borsa İstanbul#BIST 100#BIST 100 Endeksi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,84 düşüşle 11.237,83 puandan başladı.

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Borsa güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kaybederek 11.333,27 puandan tamamladı.

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Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 95,44 puan ve yüzde 0,84 azalışla 11.237,83 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 2,10 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de yapay zeka yatırımlarının kısıtlanabileceği endişeleriyle teknoloji sektörü öncülüğünde başlayan satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla negatif bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

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ABD'de ara seçim sonuçları varlık fiyatlarında etkisini sürdürürken, Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğu elde eden Demokratların ülkede yapay zeka yatırımlarını sınırlayabilecek düzenlemeleri hayata geçirebileceği tartışılıyor.

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Son yıllarda küresel ekonomik büyümenin önemli itici güçlerinden biri haline gelen yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemenin yavaşlayabileceği ve mevcut yatırımların sekteye uğrayabileceği endişeleri, piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde satışların hızlanmasına yol açtı. ABD'de başlayan satış baskısı kısa sürede dünya geneline yayıldı.

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Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdamın yanı sıra Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.300 ve 11.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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