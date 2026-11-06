Benzinde 6 liralık indirim! Düşüş pompaya yansıdı

HABER MERKEZİ Petrol piyasalarında son dönemde yaşanan aşağı yönlü hareket Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı. Brent petrol ve işlenmiş ürün fiyatlarındaki düşüşün ardından beklenen benzin indirimi yürürlüğe girdi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Sürücüler 6 Kasım itibarıyla akaryakıt istasyonlarında benzini litre başına 6 lira 8 kuruş daha düşük fiyatla almaya başladı.

BENZİNDE 6 LİRAYI AŞAN İNDİRİM

Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketliliğin ardından benzinde dikkat çeken bir indirim gerçekleşti. Gece yarısıyla birlikte geçerli olan 6 lira 8 kuruşluk indirim, pompa fiyatlarını doğrudan aşağı çekti. Böylece benzinin litre fiyatı birçok şehirde yeniden 70'li lira seviyelerine geriledi.

İndirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 74 lira 42 kuruşa düştü. Ankara'da benzin 75 lira 42 kuruştan, İzmir'de ise 75 lira 62 kuruştan satılmaya başladı.

Haberin Devamı

DOĞU İLLERİNDE FİYAT 77 LİRA SEVİYESİNDE

Akaryakıt fiyatlarında şehirler arasındaki fark ise devam ediyor. Nakliye ve dağıtım maliyetlerinin daha yüksek olduğu Doğu illerinde benzinin litre fiyatı indirim sonrasında yaklaşık 77 lira 2 kuruş seviyesine geriledi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Böylece Türkiye genelinde benzin fiyatlarında tek seferde 6 lirayı aşan önemli bir düşüş yaşanmış oldu.

MOTORİNDE FİYAT DEĞİŞMEDİ

Haberin Devamı

Benzin grubunda yüksek tutarlı indirim yapılmasına rağmen motorin fiyatlarına ilişkin yeni bir değişiklik gerçekleşmedi. Motorinin litre fiyatı yaklaşık 100 lira seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Benzindeki 6 lira 8 kuruşluk gerileme nedeniyle benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı da önemli ölçüde açıldı. Motorin kullanan araç sahiplerinin gözü ise önümüzdeki günlerde petrol ve uluslararası ürün fiyatlarında yaşanacak gelişmelere çevrildi.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ POMPAYA YANSIDI

Benzinde yapılan indirimin arkasında küresel petrol piyasalarında yaşanan gerileme bulunuyor. Uluslararası piyasalarda ham petrol ve işlenmiş petrol ürünlerinin fiyatlarının düşmesi, Türkiye'deki rafineri çıkış fiyatlarının hesaplanmasında da aşağı yönlü etki oluşturuyor.

Haberin Devamı

Ancak Türkiye'deki pompa fiyatları yalnızca petrolün uluslararası fiyatına göre belirlenmiyor. Dolar/TL kuru başta olmak üzere vergiler, dağıtım maliyetleri ve bayi marjları da nihai fiyat üzerinde etkili oluyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Haberin Devamı

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının hesaplanmasında Akdeniz piyasasında oluşan işlenmiş ürün fiyatları temel göstergeler arasında yer alıyor.

Uluslararası ürün fiyatları dolar kuru üzerinden Türk lirasına çevrildikten sonra rafineri satış fiyatı oluşturuluyor.

Bu tutarın üzerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), EPDK gelir payı, dağıtım şirketleri ve akaryakıt bayilerinin marjları ile Katma Değer Vergisi (KDV) ekleniyor.

Ortaya çıkan toplam rakam ise sürücünün akaryakıt istasyonunda karşılaştığı pompa fiyatını oluşturuyor.

FİYATLAR ŞEHİRDEN ŞEHİRE DEĞİŞİYOR

Akaryakıt fiyatlarının İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde farklı olmasının temel nedenlerinden biri dağıtım maliyetleri.

Rafineri veya depolama tesislerinden akaryakıt istasyonlarına yapılan sevkiyatın mesafesi arttıkça nakliye maliyetleri de yükseliyor.

Bunun yanında dağıtım şirketleri ile bayilerin uyguladığı fiyat politikaları nedeniyle aynı şehir içerisinde bile istasyonlar arasında küçük fiyat farklılıkları görülebiliyor.