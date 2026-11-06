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Brent petrol arz endişeleriyle yükselişte

06.11.2026 - 10:49 | Son Güncellenme:

#Brent Petrol#Petrol Fiyatları#Ham Petrol

Orta Doğu’da petrol tankerlerine yönelik saldırıların küresel arz endişelerini artırmasıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,5 yükselerek 99,74 dolara ulaştı.

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Brent petrol arz endişeleriyle yükselişte

Dün 99,54 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı günü 98,29 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,5 artışla 99,74 dolara yükseldi.

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Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 91,51 dolar oldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Orta Doğu'da tankerlere yönelik yeni saldırıların küresel arzın kesintiye uğrayabileceği endişelerini artırması etkili oldu. Diplomatik çözüm beklentileriyle haftalık bazda sert kayıplara hazırlanan petrol piyasasında bölgedeki güvenlik riskleri fiyatları destekliyor.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir petrol tankerinin mayına çarpmasının ardından alev aldığını bildirdi.

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) da Suudi Arabistan açıklarında, Basra Körfezi'nde seyreden bir tankerin 2 mühimmatla vurulduğunu açıkladı.

Hürmüz Boğazı çevresinde gemilere yönelik saldırıların artması, küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip boğazdan sevkiyatın yeniden aksayabileceği endişelerini güçlendiriyor.

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Öte yandan, ABD ara seçimlerinin ardından jeopolitik görünüm belirsizliğini koruyor. Seçim sonuçları, enerji arzını sekteye uğratan ve yakıt maliyetlerini artıran savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerin siyasi baskıyla hızlanabileceği beklentisini başlangıçta güçlendirmişti. Ancak seçim sonuçları, çatışmanın sona erdirilmesine yönelik diplomatik bir atılımı garanti etmiyor.

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Buna karşın, bölgedeki diplomatik temaslar sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaparak bölgesel gelişmeleri ve diplomatik girişimlerdeki son durumu ele aldı.

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Brent petrolde teknik olarak 100,48 doların direnç, 98,94 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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