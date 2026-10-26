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Brent petrol diplomasi umuduyla geriledi

26.10.2026 - 10:22 | Son Güncellenme:

#Brent Petrol#Petrol Fiyatları#ABD

ABD ile İran arasındaki gerilimin azalabileceğine yönelik diplomatik girişimler, Brent petrolün varil fiyatını yüzde 1,9 düşüşle 109,58 dolara geriletti. Suudi Arabistan’daki petrol altyapısına yönelik saldırılar ise arz endişelerini canlı tutuyor.

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Brent petrol diplomasi umuduyla geriledi

Cuma günü 112,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, günü 111,7 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,9 azalarak 109,58 dolara geriledi.

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Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 101,02 dolar oldu.

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki çatışmaların hafifleyebileceğine yönelik beklentilerle haftanın ilk işlem gününde geriledi. Suudi Arabistan'da devam eden saldırılar ise küresel arz güvenliğine ilişkin endişelerin sürmesine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası saldırıların ne zaman sona ereceği konusunda net bir yanıt vermekten kaçınarak, "Bugün bir saldırı olmayacak." değerlendirmesini yaptı.

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Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırdığı haberde ise Katarlı bir heyetin bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik arabuluculuk görüşmeleri kapsamında bugün Tahran'a geldiği ve görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.

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Heyet ziyaretinin bölgede artan gerilim karşısında İran ile Katar arasındaki sürekli diplomatik temasların bir parçası olduğunu ifade eden yetkili, diplomatik çözüm arayışlarının sürdüğünü belirtti.

Bu gelişmeler piyasalarda süregelen arz endişelerini hafifleterek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

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SUUDİ ARABİSTAN'DA DEVAM EDEN SALDIRILAR FİYATLARI DESTEKLİYOR

Öte yandan, Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı ile Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nı hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldıklarını belirtti.

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Seri, "Petroline" olarak da bilinen Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın ham petrol pompalama istasyonlarını hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediklerini de aktardı.

Doğu-Batı Petrol Boru Hattı, Suudi Arabistan'ın en önemli ham petrol taşıma hatlarından biri. Tamamı Suudi Arabistan sınırları içinde bulunan hat, ham petrolü ülkenin doğusundaki üretim ve işleme merkezlerinden Kızıldeniz kıyısındaki rafineri ve ihracat tesislerine taşıyor.

Petroline, Suudi Arabistan'a petrolü Hürmüz Boğazı'ndan deniz yoluyla geçirmek zorunda kalmadan Kızıldeniz'e ulaştırabileceği kara üzerinden alternatif bir güzergah sağlıyor.

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Brent petrolde teknik olarak 109,78 doların direnç, 109,36 doların destek seviyesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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