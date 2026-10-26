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HABER MERKEZİ - Küresel piyasalarda altın fiyatları, haziran ayından bu yana en sert haftalık düşüşünü yaşamasının ardından bu hafta toparlanma eğilimine girdi. Petrol fiyatlarının gerilemesiyle enflasyon baskısına yönelik endişelerin hafiflemesi, altına yönelik talebi destekledi.

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Ons altın, tahvil faizlerindeki ve dolar endeksindeki düşüşün etkisiyle önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 değer kazanarak 4.007 dolar seviyesine yükseldi. Geçen haftayı yaklaşık yüzde 4 kayıpla tamamlayan değerli metalde, yeni haftanın ilk işlemlerinde sınırlı bir toparlanma görüldü.

GRAM ALTIN 6 BİN 415 LİRAYI AŞTI

Uluslararası piyasalardaki yükseliş gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın yüzde 0,45 artışla 6.415 lira seviyelerinde işlem gördü.

Haftalık bazda yaşanan kayıpların ardından yeniden yükselişe geçen altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

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Piyasalarda ise yükselişin kalıcı olup olmayacağına ilişkin belirsizlik sürerken, Fed’in faiz kararının fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

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DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİNDEKİ DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLEDİ

Altın fiyatlarının yükselişinde ABD dolarının küresel piyasalarda değer kaybetmesi etkili oldu. Dolar endeksi, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemenin de etkisiyle yüzde 0,2 düşerek 101,7 seviyesine indi.

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Doların zayıflaması ve tahvil getirilerinin düşmesi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini artırdı.

PİYASALARIN GÖZÜ FED’İN FAİZ KARARINDA

Altın yatırımcıları, bu hafta açıklanacak Fed faiz kararına odaklandı. Piyasalarda faizlerin sabit tutulacağı beklentisi öne çıkarken, yılın son toplantısına ilişkin olası faiz artışı sinyalleri yakından takip ediliyor.

Analistler, petrol fiyatlarının seyri, dolar endeksindeki hareketler ve Fed’den gelecek mesajların altının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olabileceğini değerlendiriyor.