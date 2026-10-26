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UzmanparaKredi kartıyla altın alanlar dikkat! Başınız derde girebilir
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Kredi kartıyla altın alanlar dikkat! Başınız derde girebilir

26.10.2026 - 10:44 | Son Güncellenme:

#Kredi Kartı#Altın#Ziynet

Kredi kartıyla altın alıp nakde çevirenlere kritik uyarı! Masum görünen bu işlem, banka yaptırımlarından hukuki sorunlara kadar ciddi sonuçlar doğurabilir. Üstelik yalnızca kart sahipleri değil, kuyumcular da risk altında.

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HABER MERKEZİ - Kredi kartıyla altın alarak yatırım yapan ya da satın aldığı altını nakde çeviren vatandaşlar için önemli uyarılar geldi. Özellikle kredi kartı limitini nakde dönüştürmek amacıyla yapılan altın alım satım işlemleri, bankaların ve mali denetim birimlerinin incelemesine takılabiliyor.

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KARTINIZ KULLANIMA KAPATILABİLİR

Kuyumcudan kredi kartıyla altın satın alıp ardından bozdurarak nakit elde eden kişiler, bankaların uyguladığı kısıtlamalarla karşılaşabilir. Kartın amacı dışında veya finansman sağlamak için kullanıldığının tespit edilmesi halinde, sözleşme hükümlerine bağlı olarak kredi kartı kullanıma kapatılabilir ya da limiti sınırlandırılabilir.

BORCUNU ÖDEYEMEYENLER DİKKAT

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer konu ise kredi kartıyla gerçekleştirilen altın işlemlerinin hukuki boyutu. Özellikle gerçekte altın satışı yapılmadan nakit temini amacıyla düzenlenen işlemler, taraflar açısından ciddi sorunlara yol açabilir.

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Bu tür işlemlerde aldatıcı veya gerçeğe aykırı uygulamaların bulunması halinde dolandırıcılık iddiaları da gündeme gelebilir. Ancak yalnızca kredi kartı borcunun ödenememesi, tek başına dolandırıcılık suçu oluşturmaz.

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ALTIN ALIŞVERİŞİNDE TAKSİT AYRINTISI

Kredi kartıyla yapılan altın alışverişlerinde ürünün türüne göre taksit uygulaması değişiyor. Bilezik, küpe ve kolye gibi işlenmiş altın takı alışverişlerinde üç aya kadar taksit imkânı bulunurken gram ve çeyrek altın gibi işlenmemiş veya yatırım amaçlı altınlarda taksit uygulanmıyor.

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KUYUMCULAR DA RİSK ALTINDA

Kredi kartıyla yapılan altın işlemlerinde yalnızca vatandaşlar değil, kuyumcular da risk taşıyor. Özellikle gerçek bir mal satışı olmadan kredi kartından çekim yapılarak nakit verilmesi gibi işlemler, mali ve hukuki incelemelere konu olabiliyor.

Uzmanlar, kredi kartıyla altın satın almanın tek başına yasak olmadığını ancak kart limitini nakde çevirmek amacıyla yapılan işlemlerin ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

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