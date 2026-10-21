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"C plaka" sahibi servisçilerden basın açıklaması

21.10.2026 - 14:36 | Son Güncellenme:

#Ankara Büyükşehir Belediyesi#C Plaka#ABB

Ankara'da "C plaka" sahibi servisçiler, 200 plakanın 3 yıllığına kiralanmasına yönelik ihale sürecinin iptal edilmesi talebiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) önünde basın açıklaması yaptı.

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C plaka sahibi servisçilerden basın açıklaması

Servis esnafının katılımıyla gerçekleştirilen açıklamada, uygulamanın sektörde faaliyet gösteren esnafın ekonomik geleceği ve mesleki hakları üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek, araç kiralama yönteminden vazgeçilmesi çağrısı yapıldı.

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C Plaka Yol Arkadaşları Dayanışma Ağı İnisiyatifi Kurucusu Vedat Ağtaş, plaka kiralama ihalesi ve buna bağlı gelişmelere ilişkin şunları söyledi:

"Ansızın 300 plaka ihalesiyle başlayan süreç, halk otobüslerinin nevi değişikliği adı altında gündeme sunulmuştur. Arkasından S plakaların merkezde çalışması ve okul sezonunda merkezdeki okullarda çalıştırılması gündeme alındı. Bunun arkasından 171 C plakası ihaleye çıkartılmış, bunun da mahkeme kararıyla durdurulmasından önce 500 C plaka kiralanması gündeme alındı. Sonra kimle, nerede, ne zaman yapıldığı belli olmayan pazarlık sürecinden sonra 200 C plakasının 3 yıl süreyle kiralanmasının görüşülmesi belediye meclisi kararına bağlanmıştır."

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Ağtaş, 200 C plakanın 3 yıllığına kiralanması girişiminden vazgeçilmesini ve buna ilişkin ihale sürecinin iptal edilmesini talep ettiklerini belirterek, plaka ihtiyacının hangi verilere göre belirlendiğinin ve uygulamanın esnaf üzerindeki muhtemel etkilerinin açıklanması konusunda çağrıda bulundu.

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Basın açıklaması C plaka esnafının Ankara Büyükşehir Belediyesine dilekçe bırakmasıyla sona erdi.

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