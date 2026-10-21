Bakan Göktaş duyurdu! Binlerce gencin hesabına para yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında ekim ayı ödemelerinin genç çiftlerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

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Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, “Ekim ayı Aile ve Gençlik Fonu ödemelerimizi genç çiftlerimizin hesabına yatırdık. Bu ay 15 bin 468 gencimize, 1 milyar 756 milyon 600 bin lira tutarında ödeme gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.



Fon kapsamında bugüne kadar sağlanan toplam desteğe ilişkin de bilgi veren Göktaş, 238 bin 448 gence toplam 22 milyar 804 milyon 100 bin lira tutarında sıfır faizli kredi desteği sağlandığını bildirdi.

DESTEKTEN YARARLANAN ÇİFTLERİN 24 BİN 176 ÇOCUĞU DÜNYAYA GELDİ

Bakan Göktaş, krediden faydalanan 23 bin 638 çiftin toplam 24 bin 176 çocuğunun dünyaya geldiğini belirtti.

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Gençlerin evlilik süreçlerini desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, “Gençlerimizin evlilik yolculuklarında yanlarında oluyor, yuva kurmalarını destekliyoruz. Evlilik hazırlıklarını kolaylaştırmaya ve gençlerimize katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.