Çin'de araç satışları hızlı büyüdü

Çin’de otomotiv sektörü 2025 yılında güçlü bir performans sergiledi. Devlet televizyonu CCTV’nin aktardığı verilere göre, ülkede toplam araç satışları 2025’te yıllık bazda yüzde 9,4 artarak bir önceki yıl kaydedilen yüzde 4,5’lik büyümenin üzerine çıktı.

Çin’in 2025 yılı araç ihracatı 7 milyon adedi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 2025 genelinde yeni enerjili araç (NEV) satışları yıllık yüzde 28,2 artış kaydetti.

Buna karşın yılın son ayında iç pazarda zayıflama sinyalleri görüldü. Sektör birliği verilerine göre, Aralık 2025’te araç satışları yıllık bazda yüzde 6,2 geriledi. Kasım ayında satışlar yüzde 3,4 artış göstermişti. Aralık ayında ise NEV satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 yükseldi.