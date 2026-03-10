Çin’in ihracat büyümesi hızlandı

İthalat aynı dönemde %19,8 yükseldi. Aralık ayında artış %5,7, ekonomistlerin beklentisi ise %6,0 seviyesindeydi.

Haberin Devamı

Çin’in ticaret fazlası ilk iki ayda 213,62 milyar dolar oldu. Beklentiler 186,5 milyar dolar seviyesindeydi.

Yuan cinsinden veriler incelendiğinde ihracat Ocak-Şubat döneminde yıllık %19,2 artarken ithalat %17,1 yükseldi.

Çin, Ay Yeni Yılı tatilinin etkilerini dengelemek için ocak ve şubat verilerini birlikte açıklıyor. Uzmanlar, ihracat ve ithalattaki güçlü artışın tatil etkisiyle açıklanamayacağını, yılın başında talebin beklenenden daha güçlü olduğunu belirtiyor.

Pinpoint Asset Management Başekonomisti Zhiwei Zhang, güçlü ihracat performansının Çin’in ticaret dayanıklılığını ortaya koyduğunu ve bu durumun yeni ekonomik teşviklerin devreye alınmasını geciktirebileceğini belirtti. Zhang, verilerdeki güçlü artışın kısmen Ay Yeni Yılı takviminin etkisiyle açıklanabileceğini ancak sürpriz büyümenin yalnızca tatil zamanlamasıyla izah edilemeyeceğini ifade etti.