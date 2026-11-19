HABER MERKEZİ Türkiye’nin 196 ülkeye sunduğu 35’e 35 küresel elektrifikasyon hedefine dikkat çeken Kurum, “Hedefler konusunda birçok konu önemli ama elektrifikasyon konusunu önemsiyoruz. 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon konusu aslında bizim somut ilerleme sağlayacağımız bir konu. Niye? Bu altı hedefi gerçekleştirdiğimizde emisyonların yüzde 30 azaldığının çalışmasını arkadaşlar yaptı. Amaç burada zaten Paris Anlaşması gereği ilerleme kaydetmek. 1,5 derece hedefini yakalamak istiyorsak somut adım atmalıyız. Bu hedefler de aslında attığımız somut adımlarla birlikte bizim emisyonlarımızı azaltıyor” dedi.

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İklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) Antalya’da devam ediyor. Türkiye'nin uluslararası iklim diplomasisindeki rolünü de gündeme taşıyan COP31, uluslararası medyanın gündeminde de geniş yer tutuyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin Halk Cumhuriyeti’nin resmi haber ajansı Xinhua’ya röportaj verdi. COP31 Başkanı Kurum, Antalya’da uygulamayı ön plana çıkaracak şekilde irade sergilediklerini vurgulayarak, “Artık konuşma bitti. Müzakere o konuşulanlar üzerinde yürüsün. Herkesin ihtiyaçlarını, önceliklerini birlikte değerlendirelim ama bir tarafta da uzlaşalım ve bu uzlaştığımız konuları da insanların hayatına dokunur işlere, projelere çevirelim, yatırımlara çevirelim dedik” sözlerini kullandı.

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“ELEKTRİFİKASYON KONUSUNDA ÇİN ÇOK İYİ DURUMDA”

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COP31’in Eylem Gündemi’ni ve hedeflerini belirlerken her ülkenin ihtiyaçlarını ve beklentilerini dinlediklerini söyleyen Kurum, Çin ziyaretinde yaptığı görüşmeleri de anlattı: 50'den fazla ülke ziyareti yaptık, birçok toplantı yaptık. Ülke ziyaretlerinde Çin'e gittik, Çinli dostlarımızla bir araya geldik. Hedeflerden bir tanesi de elektrifikasyondu. Elektrifikasyon konusunda Çin çok iyi durumda. Buradaki değişimi, buradaki dönüşümü yürüten ve liderlik eden pozisyonda diye düşünüyorum. Belki bazı dünya ülkeleri kıskansa da buradan alınacak çok önemli derslerin olduğunu düşünüyorum. Biz de ziyaretimizde bu çerçevede görüşmeler yaptık. Oradaki yenilenebilir enerji ajansıyla, ilgili bakanlarımızla, muhataplarımızla yaptığımız görüşmeler sonrasında da açıkçası buradaki birikim ve tecrübeyi de değerlendirmek istemiştik.

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“YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI GİDEREK ARTIYOR”

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Çin’in COP31 Eylem Gündemi ve hedefleri içerisinde neredeyse her konuda bir çalışması olduğunu belirten Kurum, “Yenilebilir enerjide çok iyi ve bu konuda dünyaya liderlik ettiğini de söyleyebilirim. Açıkçası bu değişim ve dönüşümü önceden gören bu konuyu tespit eden ve bu konuda irade koyan bence Çin. Her hemen toplantıda da bunu ifade ediyorum. Bazılarının belki hoşuna gitmiyor ama bu bir gerçek. Dünya ülkeleri bu dönüşümde vatandaşına, şehirlerine, üretimine, istihdamına katkı sunmak istiyorsa bu dönüşümü yürütmek zorunda. Burada Çin’in öne çıktığı konulardan bir tanesi de teknolojisi, bu alandaki birikimi. Onu da sağ olsunlar burada tüm şeffaflığıyla paylaşıyorlar. Yenilebilir enerji yatırımları giderek artıyor. Bu alanda maliyetler giderek düşüyor. Bundan 3-4 yıl önce çok uzak değil, 1 megawat enerji santrali diyelim güneş paneli 1 milyon dolar seviyesindeyken, bugün artık 350-400 bin dolarlara kadar düşmüş durumda. Bu bizim için memnuniyet verici ve maliyete baktığınızda fosil yakıttan çıkarma maliyetinin neredeyse yarısı yenilebilir enerji” dedi.

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ÇİN İLE ELEKTRİFİKASYON KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Dünyadaki krizlerin hepsinin altında enerji olduğunu söyleyen Kurum, “Enerji arz güvenliği sorunu yaşıyor bütün dünya. Bugün petrol fiyatları artıyor, diğer taraftan ülkelerin enflasyonları artıyor. Üretim duruyor, üretim zincirinde bozulmalar yaşanıyor. Tüm bunları beraber değerlendirdiğinizde elektrifikasyonun önemi ortaya çıkıyor. Çinli dostlarımızda birlikte de bu konuda gerçekten oldukça verimli bir çalışma ortaya koyuyoruz diyebilirim” dedi.

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“1,5 DERECE HEDEFİNİ YAKALAMAK İSTİYORSAK SOMUT ADIM ATMALIYIZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Çin’de mutabakatlar yaptığını, projelere imza attığını vurgulayan Bakan Kurum, şunları söyledi: Hedefler konusunda birçok konu önemli ama elektrifikasyon konusunu önemsiyoruz. 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon konusu aslında bizim somut ilerleme sağlayacağımız bir konu. Niye? Bu altı hedefi gerçekleştirdiğimizde emisyonların yüzde 30 azaldığının çalışmasını arkadaşlar yaptı. Amaç burada zaten Paris Anlaşması gereği ilerleme kaydetmek. 1,5 derece hedefini yakalamak istiyorsak somut adım atmalıyız. Bu hedefler de aslında attığımız somut adımlarla birlikte bizim emisyonlarımızı azaltıyor.

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DEPREM BÖLGESİNDE İNŞA EDİLEN BİNALAR DAHA AZ ENERJİ TÜKETİYOR

COP31’in Eylem Gündemi’nin öncelikli başlıklarından biri olan “İklim Dirençli Şehirler” zirve boyunca hem Yeşil Bölge’deki uygulama alanlarında hem de üst düzey toplantılarda ele alınıyor. COP31 Başkanı Kurum, Xinhua’ya verdiği röportajda ‘Dirençli Şehir’ hedefinden de bahsetti: Seller, yangınlar, heyelanlar giderek artıyor. Her gün meteoroloji genel müdürlükleri, meteoroloji birimleri bu manada sarı uyarılar, kırmızı uyarılar veriyor. Artık yaşadığımız seller insanın hayatına zarar veriyor, şehirlere zarar veriyor ve dirençli şehrin önemini burada bir kez daha aslında görmüş oluyoruz. 6 Şubat 2023'te bir deprem yaşadık. Deprem sonrası 11 ilimiz etkilendi. 108 bin kilometrekarelik bir alanda bu deprem yaşandı ve 50 bin canımızı, kardeşimizi yitirdik. Bizim için acı bir tecrübe oldu ve Türkiye 2 yılda gerçekten dünyada eşi benzeri görülmeyecek bir hızda, kararlılıkta 455 bin konutu vatandaşlarına teslim etti ve gördük ki işin sonunda dirençli bir şehir ortaya çıktı. Tarihini yaşatan, kültürünü yaşatan, yeşilini daha da arttırmış, afetlere dayanıklı bir şehir oldu ve en önemlisi de bu şehir evet can güvenliğini sağlıyor, mal güvenliğini sağlıyor, bir taraftan da bu binaların yüzde 40 eskisine nazaran daha az enerji tükettiğini gördük” ifadelerini kullandı. Nepal’de yaşanan sel felaketini örnek gösteren Bakan Kurum, dirençli şehrin insanın hayatı için şehirlerin güvenliği için çok önemli olduğunu vurguladı: Bu konuları burada tecrübelerimizle, birikimlerimizle, diğer dünya ülkelerinin yaptıkları projelerle burada ortaya koyuyoruz ve istiyoruz ki bu alanda ilerleme kaydedelim.

ÜLKELERE MEVCUT FİNANSMAN TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRME ÇAĞRISI

Eylem için finansmanın gerekliliğine bir kez daha dikkat çeken Kurum, “Bakü'de bir finans kararı alındı yani 300 milyar dolar finans hedefini her yıl için özel sektörde kattığınızda 1,3 trilyon dolar finansı verme taahhüdünü ortaya koydular. Bugün bu taahhütler gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi. Gerçekleşmeyen bir taahhüdün üzerine yeni bir söz söylemeye veya yeni bir vaat vermeye gerek olduğunu düşünmüyoruz. Bu finans bize yeterli mi? Değil. Yani 1,3 trilyonla biz 1,5 derece hedefini yakalama durumumuz yok. Maliyetler azalıyor, belki teknoloji değişecek, belki birikimler artacak. Bunu zaman gösterecek ama bugünkü durumda bunun yetmediğini de görüyoruz. Ancak biz şu an o taahhüt edilene de erişmiş değiliz. Bir an önce ona erişmemiz lazım. Parayla projeyi, finansla projeyi buluşturmamız ve insan hayatına dokunan eylemlere dönüştürmemiz gerekiyor” dedi.

“AMAÇ, VAR OLAN FİNANSMANLA DOĞRU PROJEYİ BİR ARAYA GETİRMEK”

İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) mekanizmasını hayata geçirdiklerinden de bahseden Bakan Kurum, “Bu da bizim Eylem Gündemimizdeki konulardan bir tanesi. Buradaki amaç şu; yeni bir açıkçası taahhüt de değil. Yani var olan finansmanla doğru projeyi, verimli projeyi bir araya getirmek. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte bu projeyi hayata geçiriyoruz. Pilot ülkeler seçtik. Daha önce açıkladık biliyorsunuz Amerika'da, New York'ta. Burada da yeni ülkeleri ekliyoruz. Buraya da destek oldukça iyi ve bu destekle birlikte aslında uygulamanın hızlandırılmasını sağlayacağız” sözlerini kullandı.

“YERELDE SURFF MEKANİZMASI VAR”

Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansmanı Faaliyeti’ne de (SURFF) yer veren COP31 Başkanı Kurum, “Yerelde yine SURFF mekanizması var. UN-Habitat’la çalıştığımız bir çalışma. Yerelde baktığınızda şehirler zarar görüyor, şehirler altyapısıyla üst yapısıyla etkileniyor olumsuz manada. Bunları da hazırlıklı hale getirebilmek için çalışmaları yürütüyoruz. Biz sonuçta burada yani uyumla ilgili, azaltımla ilgili, iklim finansmanıyla ilgili, siyasi duruşla ilgili ve farkındalıkla ilgili çıktılar almak istiyoruz” dedi.

“KÖTÜ GİDİŞATA HEP BİRLİKTE ‘DUR’ DİYEBİLMELİYİZ”

Bakan Kurum, röportajın sonunda şu mesajları verdi: Dünya Antalya'dan ayrıldığında; evet Antalya'da bu kararları aldık, bunlar takip edilecek, sonuçlar izlenecek, biz bu kararlara ilişkin önümüzdeki süreçte ne adımlar attığını kendisine sormasını istiyoruz. Amacımız bu kötü gidişata açıkçası hep birlikte ‘dur’ diyebilmek, bunun mücadelesini yapıyoruz. Belki hiç tanımayacağımız bir çocuğun hayatındaki değişimle, bir çiftçinin üretiminde, bir sanayicinin yine hammaddesindeki değişimle bunları görmüş olacağız.