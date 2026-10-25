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Çorak arazide tarım yaptı! 60 ton ürün elde ediyor: Ağaç sayısı gittikçe artıyor

25.10.2026 - 14:26 | Son Güncellenme:

#Iğdır#Kayısı#Kayısı Bahçesi

Iğdır’da emekli olduktan sonra dedesinden kalan çorak arazide tarıma yönelen Yener Aras, yıllar içinde üretimini katlayarak son hasatta 60 ton ürün elde etti. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, çiftçinin yaptığının örnek bir çalışma olduğunu belirterek, “Çorak araziyi vahaya çevirmiş” dedi.

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Çorak arazide tarım yaptı 60 ton ürün elde ediyor: Ağaç sayısı gittikçe artıyor

Karakoyunlu ilçesine bağlı Zülfikar köyünde yaşayan Aras, 2010'da kamudan emekli olduktan sonra çiftçiliğe yöneldi.

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Dedesi ve amcasından kalan arazideki 100 kayısı ağacıyla üretime başlayan Aras, zamanla diktiği 600 yeni ağaçla bahçesindeki ağaç sayısını 700'e çıkardı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Iğdır Üniversitesinin desteğiyle üretimini geliştiren Aras, Iğdır'ın sofralık çeşidi şalak kayısısını üretiyor.

Yener Aras, yaklaşık 16 yıl önce kamudan emekli olduktan sonra 50 dönümün üzerindeki çorak arazide tarıma yöneldiğini söyledi.

Çorak arazide tarım yaptı 60 ton ürün elde ediyor: Ağaç sayısı gittikçe artıyor

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"BU İŞİ GENİŞLETİP DAHA GÜZEL BİR YERE GETİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bahçesinde şu an 700 kayısı ağacının bulunduğunu ve her geçen yıl sayıyı artırdığını anlatan Aras, "Son hasatta rekoltem 60 tondu. Soğukların etkisiyle bazen olmayabiliyor. Önümüzdeki dönem nasip olursa 60 tonun üzerinde beklentimiz var. Bu 700 tane ağaçla kalmayacak. Benim yine tarlalarım var, oralara da aşılamış olduğum ağaçlarımı 300 daha dikip bu işi genişletip daha güzel bir yere getirmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

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Üretime ilk başta arazideki 100 ağaçla başladığını ve zamanla üretimi büyüterek bu seviyeye ulaştırdığını dile getiren Aras, "Burası bizim dede tarlamızdır, amcam da bıraktı köyü, 'ben yapamıyorum' dedi burayı bana verdi. Ben de burayı aldığım zaman 100 ağaç vardı. 600 ağacın ıslahını, yerlerin tesviyesini yaptım. Ağaçların hepsini ip hizasıyla diktim ve bu hale geldi." ifadelerini kullandı.

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"ÜRETİCİMİZ ÇORAK OLAN BİR ARAZİYİ VAHAYA ÇEVİRMİŞ DURUMDA"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ise Aras'ın yaptığının örnek bir çalışma olduğunu vurguladı.

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Tingiş, şunları kaydetti:

"Üreticimiz çorak olan bir araziyi vahaya çevirmiş durumda. Uyguladığı metotlar ve yöntemler, bizlerle ve üniversitemizle fikir alışverişini yapmasıyla beraber hem katma değeri yüksek bir şekilde ürünü değerlendirmeye hem de ürününü daha da kaliteli hale getirmeye başladı. Yener Bey'e teşekkür ediyorum. Fikir alışverişi noktasında her daim takıldığı noktada geliyor danışıyor, sorabiliyor, istişare yapabiliyor."

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