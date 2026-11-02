Deprem tarlasını ikiye bölmüştü! Uçurum kenarında korka korka hasat yapıyorlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'ndeki 33 dönümlük zeytin bahçesi ortadan ikiye ayrılmıştı. Devasa yarığın oluştuğu bahçede 2 uçtaki ağaçların arasında neredeyse 300 metrelik mesafe meydana gelmiş ve 200 ağaç da yarık içerisinde kalarak heba olmuştu. Asrın felaketinin büyüklüğünü gösteren ve görünümüyle ürküten devasa yarığın yanı başındaki zeytin ağaçlarında hasat başladı.

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Tedirginlik içerisinde hasadı sürdüren çiftçi Bahattin Temizkan, zeytinlerin asit oranına göre fiyatların değişkenlik gösterdiğini belirterek zeytin yağının 130 ila 180 TL arasında satıldığını söyledi.

"UÇURUMUN KENARINDA KALAN AĞAÇLARA YAKLAŞMAYA KORKUYORUZ"

Depremle birlikte ikiye bölünen zeytin bahçesinde hasat ederken dikkatle çalıştıklarını belirten çiftçi Bahattin Temizkan, "Burada zeytin hasadı yapıyoruz. Deprem sırasında buradan, nasıl olduğunu bizim de anlayamadığımız şekilde masmavi bir duman yükseldi. Ardından büyük bir yarık oluştu. Gördüğümüzde hayrete düştük ve çok korktuk. Allah’tan köyümüze kadar ulaşmadı. Yarığın köyümüze yakın olmaması sevindirici oldu. Burası önceden çok düzgün ve güzel bir zeytin bahçesiydi. Ancak oluşan yarık nedeniyle arazinin yaklaşık yarısı bölünerek aşağıya doğru kaydı. Toplamda 33 dönümlük bir arazimiz var ama yarık nedeniyle ne kadarının zarar gördüğünü tam olarak bilmiyoruz. Uçurumun kenarında kalan ağaçlara yaklaşmaya korkuyoruz. Traktör sürerken bile tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Bir anlık dikkatsizlikte ayağımız kayabilir, düşüp kolumuzu veya bacağımızı kırabiliriz. Bu nedenle çok dikkatli hareket ediyoruz. Önce uçurumun kenarındaki zeytin ağaçlarını hasat ediyoruz" dedi.

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"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE ÇALIŞIYORUZ ANCAK YARIĞIN KENARINDA HASAT YAPMAK GERÇEKTEN ÇOK TEHLİKELİ"

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Yarılan tarlada yağışlar nedeniyle hasadın zorlaştığını ifade eden çiftçi Temizkan, "Bu yıl zeytinden çok verim bekliyordum ancak beklediğimiz gibi olmadı. Yaz aylarında zeytinlerin büyük bölümü döküldü. Normalde hasada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan sonra başlardık. Bu yıl yağışlar nedeniyle işlerimiz zorlaştı. Arazide yürümek, çadır sermek ve zeytinleri toplamak güçleşti. Önceden yere dökülen zeytinleri elle topluyoruz. Daha sonra ağaçların altına çadır sererek zeytinleri topluyor, çuvallara dolduruyoruz. Hasat yapıyoruz ancak fiyatlardan memnun değiliz. Zeytinyağının fiyatı asit oranına göre değişiyor. Asit oranı yüksek olduğunda fiyat düşüyor, düşük olduğunda yükseliyor. Fiyatlar ortalama 130-180 TL arasında değişiyor. Asit oranı yüksek olan ürünlerde ise fiyat 50-60 TL seviyelerine kadar düşebiliyor. Topladığımız zeytinleri fabrikaya götürerek yağını çıkartıyoruz. Ölçümler yapıldıktan sonra isteyen yağını satıyor, isteyen de yılbaşına kadar bekletmek üzere fabrikaya emanet bırakıyor. Yemeklik zeytinyağının kilogramı ise yaklaşık 200 TL. Zeytin hasadı yılbaşına kadar devam edecek. Tarlanın diğer tarafının hasadını güzel havalarda tamamladık. Şimdi de bu tarafa geçtik. Elimizden geldiğince çalışıyoruz ancak yarığın kenarında hasat yapmak gerçekten çok tehlikeli. Allah korusun, bir anlık tökezlemede aşağıya düşmek mümkün. Bu yüzden önce kenardaki ağaçları dikkatlice hasat edip daha sonra yukarı doğru ilerleyeceğiz. Güvenliğimizi düşünerek çalışmak zorundayız" ifadelerini kullandı.