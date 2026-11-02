Ankara'da emekliye 'zam' hazırlığı! En düşük emekli maaşı 30 bin TL'yi geçer mi? Ekonomist Bayram tahminini açıkladı

HABER MERKEZİ Emekli maaşlarına 2027 yılında yapılacak artış için Ankara’da hareketlilik başladı. Yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılan hesaplar netleşmeye başlarken, yalnızca enflasyon farkının değil ek düzenlemelerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

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Ekonomist Muhammet Bayram, canlı yayında yaptığı değerlendirmelerde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 10’luk enflasyon kaynaklı artış ihtimaline dikkat çekti. Ancak Bayram, emekliler için asıl belirleyici unsurun bunun üzerinde yapılabilecek refah payı ya da seyyanen zam olabileceğini ifade etti.

YÜZDE 10’LUK ARTIŞ TEK BAŞINA YETERLİ OLMAYABİLİR

Bayram’ın değerlendirmesine göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 28-29 bandında gerçekleşmesi halinde, altı aylık fark üzerinden SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 10 seviyesinde bir artış gündeme gelebilir.

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Bu hesaplama mevcut en düşük emekli maaşı üzerinden yapıldığında 23 bin 552 TL seviyesindeki aylığın yaklaşık 25 bin TL civarına yükselmesi anlamına geliyor. Ancak Bayram’a göre yalnızca bu oranda bir artış yapılması beklenmiyor.

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SEYYANEN ZAM KÖK MAAŞLARA MI GELECEK?

Gündemdeki en dikkat çekici başlıklardan biri de seyyanen artış seçeneği. Bayram, yapılacak ek düzenlemenin yalnızca en düşük emekli aylığına değil, kök maaşlara da yansıtılabileceğini belirtti. Böyle bir formülün, tüm emeklilerin maaş artışından daha dengeli şekilde yararlanmasını sağlayabileceği ifade ediliyor.

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Bu kapsamda 5 bin TL ya da 10 bin TL gibi rakamların konuşulabileceği belirtilirken, nihai tutarın bakanlık çalışmaları sonucunda netleşmesi bekleniyor.

DOĞRUDAN CEBE GİRECEK DESTEK ÖNE ÇIKIYOR

Bayram’ın açıklamalarında öne çıkan bir diğer nokta ise yardım modelleri yerine doğrudan gelir artışı beklentisi oldu. Giyim, gıda ya da yakacak yardımı gibi farklı seçeneklerin değerlendirilebileceğini belirten Bayram, asıl gündemin emeklinin doğrudan cebine girecek bir artış olduğunu söyledi.

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Bu nedenle yeni dönemde maaşa doğrudan yansıyacak bir modelin ağırlık kazanabileceği değerlendiriliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 30 BİN TL’Yİ GÖREBİLİR

Bayram, yalnızca yüzde 10’luk artışın ötesinde daha yüksek oranlı bir düzenleme beklediğini belirterek, en düşük emekli aylığının 30 bin TL bandına yaklaşabileceğini söyledi.

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Mevcut 23 bin 552 TL’lik en düşük aylığın yalnızca enflasyon farkıyla 25 bin TL civarına çıkacağını belirten Bayram, ek refah payı ya da seyyanen artış yapılması halinde 30 bin TL seviyesinin aşılmasının da mümkün olabileceğini ifade etti.

YÜZDE 30-40’LIK ARTIŞ SENARYOSU

Bayram’ın tahminine göre emekli maaşlarında mevcut aylığın yüzde 30 ila yüzde 40’ına denk gelebilecek daha güçlü bir artış ihtimali bulunuyor. Böyle bir senaryonun hayata geçmesi halinde özellikle düşük maaş alan emeklilerin gelirlerinde belirgin bir yükseliş yaşanabilir. Ancak bu oranların henüz kesinleşmiş bir karar olmadığı, bakanlık ve bütçe çalışmaları sonrasında ortaya çıkacağı belirtiliyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI DA DEVREYE GİREBİLİR

Emeklilerin gelirini artırabilecek bir diğer başlık ise vatandaşlık maaşı olarak bilinen gelir tamamlayıcı sistem. Bayram, bu sistemde hane gelirinin dikkate alınacağını ve belirli seviyenin altında gelir elde eden ailelere ek destek sağlanabileceğini ifade etti.

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Özellikle yalnızca emekli maaşıyla geçinen ve hane geliri düşük olan vatandaşların bu modelden daha fazla yararlanabileceği değerlendiriliyor. Bu formülün uygulanması halinde emekli maaşının tek başına değil, haneye giren toplam gelir üzerinden değerlendirilmesi gündeme gelebilir.

ASGARİ ÜCRETE YAKIN MAAŞ FORMÜLÜ

Bayram’ın açıklamalarında en dikkat çeken senaryolardan biri de bazı emeklilerin aylıklarının asgari ücrete yakın seviyelere çekilebilmesi oldu. Hane gelirinin düşük kaldığı durumlarda emekli maaşına ilave destek verilerek vatandaşın toplam gelirinin artırılması planlanabilir.

Bu modelde özellikle başka bir geliri olmayan, kirada oturan ve yalnızca emekli aylığıyla geçinen kesimin öncelikli olarak desteklenebileceği öngörülüyor.

BÜTÇE İMKANLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Emekli maaşlarında yapılacak artışın büyüklüğünü belirleyecek en önemli başlıklardan biri bütçe olacak. Bayram, kamuda yapılan tasarruflara dikkat çekerek bütçe içinde kaynak oluşturulabileceğini savundu. Ancak yapılacak artışın kalıcı hale gelmesi için mali dengelerin de gözetilmesi gerektiği belirtiliyor.

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Bu nedenle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi yönetiminin farklı senaryolar üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

GÖZLER YIL SONU ENFLASYONUNDA

2027 emekli zammında ilk belirleyici veri yıl sonu enflasyonu olacak. Enflasyon farkı netleştikten sonra refah payı, seyyanen artış ve gelir tamamlayıcı desteklerin devreye girip girmeyeceği belli olacak.

Bayram, yüzde 10’luk enflasyon farkının üzerinde bir artış beklediğini belirterek en düşük emekli maaşının 30 bin TL civarına taşınabileceğini dile getirdi.

EMEKLİLER İÇİN KRİTİK DÖNEM BAŞLADI

Milyonlarca emekli açısından önümüzdeki iki ay kritik önem taşıyor. Yıl sonu enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte zam oranının matematiksel kısmı netleşecek. Ardından hükümetin refah payı veya seyyanen zam kararı verip vermeyeceği belli olacak.

Şu aşamada kesinleşmiş bir oran bulunmasa da masadaki senaryolar, yalnızca enflasyon farkıyla sınırlı kalmayan daha kapsamlı bir artış ihtimalini gündemde tutuyor.

Özellikle en düşük emekli maaşının 30 bin TL bandına yaklaşması, kök maaşlara seyyanen artış yapılması ve düşük gelirli hanelere vatandaşlık maaşı desteği sağlanması 2027 yılı için en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.