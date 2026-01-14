Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %9,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %9,5 arttı, yakıtlarda %4,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %13,2 arttı.

Haberin Devamı

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %9,3 AZALDI

İhracat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %8,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %9,3 azaldı, yakıtlarda %6,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %8,4 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %2,2 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %9,3 arttı, yakıtlarda %8,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %2,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,4 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %0,4 ARTTI

İthalat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %17,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %0,4 arttı, yakıtlarda %8,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,8 arttı.

Haberin Devamı

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %3,6 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Ekim ayında 138,2 iken 2025 Kasım ayında %3,6 oranında artarak 143,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Kasım ayında 155,4 iken 2025 yılı Kasım ayında %5,6 oranında azalarak 146,7 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %1,2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Ekim ayında 128,4 iken 2025 Kasım ayında %1,2 oranında artarak 129,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Kasım ayında 124,7 iken 2025 yılı Kasım ayında %3,5 oranında artarak 129,1 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2025 YILI KASIM AYINDA 92,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Kasım ayında 84,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 8,0 puan artarak, 2025 yılı Kasım ayında 92,8 oldu.