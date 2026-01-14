Dolar bugün ne kadar?

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 43,1530'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 43,1680'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 50,3130'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 58,0310'dan satılıyor.

Dolar endeksi jeopolitik tansiyon ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika adımlarına yönelik beklentilerle yön buluyor. Endeks, dün yüzde 0,2 artışla 99,1 seviyesinden kapanırken, yeni işlem gününde önceki kapanışının hemen üzerinde 99,2'de bulunuyor.

ABD ekonomisine ilişkin açıklanan veriler ve ülkedeki gelişmeler dünya genelinde varlık fiyatlarının seyri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Dün, ülkede enflasyon verileri beklentilere paralel sonuçlanırken, çekirdek enflasyonun tahminlerin altında gerçekleşmesi önemli görüldü. Çekirdek enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,6'lık sonuç vermesi, yatırımcıları fiyat istikrarının henüz tam anlamıyla sağlanamadığı düşüncesine itti.

Bu veriler sonrası Fed gelecekteki adımlarına ilişkin beklentilerde sınırlı değişiklikler görüldü. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ayki toplantısında politika faizini sabit bırakacağına dair beklentiler güçlü kalırken, mart ve nisan aylarına yönelik tahminler bu duruşun süreceği yönünde yoğunlaştı.

Öte yandan varlık fiyatları makroekonomik gelişmelerin yanı sıra jeopolitik endişelerden de etkileniyor. ABD yönetiminin İran'daki olaylara karşı sergilediği tutum bu alanda öne çıkarken, Başkan Trump, İran'daki gösterilerde hayatını kaybeden kişilerin sayısına ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapıp sonra "bir karar vereceklerini" söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.