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Dolar kaç TL oldu? Fed yetkilisinin İstanbul'daki açıklamaları dikkat çekti

09.10.2026 - 09:52 | Son Güncellenme:

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Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 49,3420 seviyesine ulaştı. Avro 55,39 liradan işlem görürken, Fed yetkilisi Christopher Waller'ın ilave faiz artışı sinyali piyasalarda dikkat çekti. Yatırımcıların gözü ABD enflasyon beklentileri ve yurt içi sanayi üretimi verilerine çevrildi.

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Dolar kaç TL oldu Fed yetkilisinin İstanbuldaki açıklamaları dikkat çekti

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,2630'dan tamamladı.

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Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 49,3420 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,3 artışla 55,3900'dan, sterlin/TL yatay seyirle 65,3040'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 102 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin güçlü tahvil ihalelerinin ardından son günlerdeki zirvelerinden bir miktar uzaklaşması varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor. Dün Orta Doğu'daki arz riskleri ve Meksika Körfezi'ndeki üretim kesintileriyle belirgin şekilde yükselen petrol fiyatları, bugün bir miktar gevşedi. Aralık vadeli Brent petrol varil başına yüzde 0,9 düşüşle 103,4 dolardan işlem görüyor.

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FED YETKİLİSİ WALLER'IN İLAVE FAİZ ARTIŞI SİNYALİ PİYASALARDA DİKKAT ÇEKTİ

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Enerji arzına yönelik beklentilerin enflasyon riskleri konusundaki etkileri izlenmeye devam edilirken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edildi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, İstanbul Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, ilave faiz artışlarının gerekebileceğine işaret etti.

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Waller, ekonomik verilerin beklentiler doğrultusunda gelmeye devam etmesi halinde enflasyonun yüzde 2 hedefine daha hızlı dönmesini desteklemek için ilave faiz artışları beklediğini söyledi. Faiz artışlarının zamanlamasında esneklik bulunduğunu belirten Waller, "Faiz artışlarının art arda toplantılarda yapılması gerekmiyor ancak makul bir süre içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

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İstanbul Ekonomi Forumu, ikinci gününde merkez bankası başkanlarını ağırlamaya devam edecek.

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Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirtti.

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