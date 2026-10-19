Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaDolar kuru bugün ne kadar?
HaberlerUzmanpara

Dolar kuru bugün ne kadar?

19.10.2026 - 09:48 | Son Güncellenme:

#Dolar TL#Dolar Kuru#Dolar Endeksi

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,1 artışla 49,5520 seviyesine yükseldi. Küresel gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisi sürerken gözler kısa vadeli dış borç verilerine çevrildi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dolar kuru bugün ne kadar

Cuma günü artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,5140'tan tamamladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,5520 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,1 azalışla 55,6340'tan, sterlin/TL yatay seyirle 66,0850'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 101,8 seviyelerinde bulunuyor.

Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı planı üzerinde çalışılması ve Çin'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan olumlu sinyaller varlık fiyatlarını yönlendiriyor. ABD'de tahvil faizlerindeki geri çekilme diğer varlıkları etkilerken, geçen hafta düşüş gösteren dolar endeksi, yeni haftada yatay seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,05 seviyesinde işlem görüyor.

Haberin Devamı

Enerji tarafında ABD'nin Rus petrolüne yönelik bazı yaptırımları gevşetebileceği beklentisi Brent petrolü 108 dolar seviyesine çekerken Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri arz tarafındaki belirsizliği canlı tutuyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde "büyük ilerleme" kaydedildiğini ileri sürdü. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i dünya dizel pazarlarına ciddi zarar veren Rusya'daki dizel rafinerilerini hedef almakla ve savaşı bitirmeyi istememekle eleştirdi.

Haberin Devamı

Öte yandan Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 4,5 büyümesi küresel talep görünümünü desteklerken, ülkede gayrimenkul sektöründeki zayıflık sürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin​​​​​​​ takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirtti.

Altın yeni haftaya hareketli başladı! İşte yükselişi ateşleyen iki gelişme
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın yeni haftaya hareketli başladı! İşte yükselişi ateşleyen iki gelişmeHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
A Milli Takımda Sergen Yalçın iddiası TFF son kararını yarın açıklayacak
A Milli Takım'da Sergen Yalçın iddiası! TFF son kararını yarın açıklayacak
Volkswagenden binlerce çalışanına kötü haber 2030 yılına kadar sıfır zam planı
Volkswagen'den binlerce çalışanına kötü haber! 2030 yılına kadar sıfır zam planı!
Mehmet Çabuk cinayetinde kan donduran ifade: Çocuklarım babasının cenazesi üzerinde oyun oynadı
Mehmet Çabuk cinayetinde kan donduran ifade: Çocuklarım babasının cenazesi üzerinde oyun oynadı
İstanbulda 5 bin kişinin katıldığı konserdeki gizem çözüldü 2 ölümün nedeni belli oldu
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserdeki gizem çözüldü! 2 ölümün nedeni belli oldu
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirZ kuşağının prekarya sınıfı krizi...
Tunca Bengin
Tunca BenginÖzel’in tek rakibi CHP!..
Cem Kılıç
Cem KılıçEmeklinin gözü aralık zammında
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerMeclis, Mekke İttifakı’nı bekliyor
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşSıfır Atık’ta kadın seferberliği
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalPatlamak için başına insan toplanmasını bekleyen bombalar
Güldener Sonumut
Güldener Sonumut‘Made in EU’da Almanya Fransa’ya yaklaştı...
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesHarvard’dan yaşlanmaya meydan okuyan keşif
Asu Maro
Asu Maroİki diva ve parçalanan kimlikler
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özer3. Ulusal Yapay Zekâ Buluşması Kapadokya Üniversitesinde Yapıldı
İlgili Haberler
İstanbulda sel felaketinde yeni görüntü Anlatılacak gibi değil
İstanbul'da sel felaketinde yeni görüntü! 'Anlatılacak gibi değil'
Bursa’da güzellik merkezine operasyon Hizmet almadan senet imzalattıkları iddia edildi, 305 sözleşme bulundu
Bursa’da güzellik merkezine operasyon! Hizmet almadan senet imzalattıkları iddia edildi, 305 sözleşme bulundu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bişkek’e gitti TÜRKPA Genel Kurulu’na katılacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bişkek’e gitti! TÜRKPA Genel Kurulu’na katılacak
Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklanmıştı 11 aylık Büşra’dan 40 gündür haber yok
Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklanmıştı! 11 aylık Büşra’dan 40 gündür haber yok