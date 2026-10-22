Dolar kuru bugün ne kadar?

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 49,5600'dan tamamladı.

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Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,6270 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,5 artışla 55,9440'tan, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 66,6790'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 101,5 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de açıklanan şirket bilançoları, Orta Doğu'ya ilişkin gelişmeler ve Fransa'daki olaylar nedeniyle ülke tahvil getirilerindeki yükseliş varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

Orta Doğu'daki gerilimlerin her an yeniden artabileceği korkuları varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırırken, Suudi Arabistan'a yönelik süren saldırıların ardından ABD, bu ülkedeki diplomatlarını tahliye etmeye hazırlanıyor.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, ABD'nin "Körfez ülkelerinde görev yapan bazı personel ve aile üyeleri için ülke dışına çıkış emri vermeye hazırlandığı" yönündeki haberleri yalanladı ve bu durumun sadece Suudi Arabistan'daki ABD hükümet personeli ve aile üyeleri için geçerli olduğunu kaydetti.

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Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik saldırıların ardından aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,6 artışla 111,7 dolara çıktı.

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Yükselen petrol fiyatlarıyla dünya genelinde artan enflasyon endişeleri, merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceğine yönelik öngörüleri desteklemeyi sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısında politika faizini yüzde 86 ihtimalle sabit bırakacağı beklenirken, aralık toplantısında ise 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

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Tahvil piyasasında güvenli liman talebiyle ABD 10 yıllık faizi yüzde 5,09 seviyesine geriledi.

Yurt içinde gözler TCMB'nin alacağı para politikası kararlarına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bu toplantıda TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesini bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.