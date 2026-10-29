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Dolar kuru bugün ne kadar?

29.10.2026 - 09:21 | Son Güncellenme:

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Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 49,8350 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 102,2 seviyesinde bulunuyor.

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Dolar kuru bugün ne kadar

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 49,8230'dan tamamladı.

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Dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla yatay seyirle 49,8350 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,1 artışla 55,6080'den, sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 66,4740'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 102,2 seviyesinde bulunuyor. ABD Merkez Bankası (Fed) dün, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttu.

Fed Başkanı Kevin Warsh, karar sonrası yaptığı sözle yönlendirmede yüzde 2'lik enflasyon hedefinden taviz vermezken, bankanın art arda faiz artırmak zorunda olmadığına yönelik ılımlı mesajları piyasalara nefes aldırdı.

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Fed Başkanı Warsh gelecek döneme ilişkin yönlendirme yapmaktan kaçınsa da, aralık toplantısına kadar bölgesel Fed başkanlarından gelebilecek açıklamalar yakından takip edilecek.

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Öte yandan, Warsh'un para politikasında veri odaklı bir yaklaşım izleyeceklerini belirtmesinin ardından gözler, bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve büyüme verilerine çevrildi.

Özellikle çekirdek PCE verisinin ülkede enflasyonun seyri açısından bilgi sunması beklenirken, büyüme verisinde ise ekonomik aktivitenin durumuna ilişkin sinyaller aranacak.

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Bunlara ek olarak merkez bankaları haftasında bugün ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentileri bankanın bugün 3 temel politika faizinde değişiklik yapmayacağı yönünde şekillendi.

Analistler, yurt içinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu belirterek, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, büyüme ile ECB'nin faiz kararının takip edileceğini kaydetti.

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