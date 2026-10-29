Yatırımcılar dikkat: Altında Fed dalgası!

HABER MERKEZİ Küresel piyasaların beklediği faiz kararı açıklandı ancak fiyatlardaki hareketlilik kararın duyurulmasıyla sona ermedi. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,75-4,00 aralığında korurken, altın fiyatlarında kısa aralıklarla yön değişimleri görüldü.

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Kararın hemen ardından satışların etkili olduğu altında, ilerleyen saatlerde alımlar öne çıktı. Ons altındaki hareket gram altına da yansıdı. Akşam saatlerindeki toparlanmanın ardından yeni günün ilk işlemlerinde daha düşük seviyeler izlendi.

FED’DE İKİ ÜYE ARTIŞ İSTEDİ

Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizlerin mevcut seviyesinde bırakılması kararı, 10 üyenin desteğiyle alındı. İki üye ise sabit tutma kararına karşı çıktı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ile Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, politika faizinin 25 baz puan artırılması yönünde oy kullandı. Böylece toplantıdan piyasa beklentilerine paralel bir sonuç çıksa da komite içinde izlenecek politikaya ilişkin görüş ayrılığı bulunduğu görüldü.

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Çoğunluk mevcut faiz aralığını korumayı tercih ederken, Cook ve Hammack ilave sıkılaştırmadan yana tutum aldı.

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KARAR METNİNDE YENİ VERİLERE İŞARET EDİLDİ

Fed’in açıklamasında, enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesini sağlayacak para politikası duruşunun belirlenmesinde yeni bilgilerin önemine dikkat çekildi.

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Banka, daha fazla verinin birikmesinin komitenin değerlendirmelerine katkı sağlayacağını belirtti. Bu mesajla birlikte, gelecek toplantılardaki kararlar açısından açıklanacak ekonomik göstergeler yeniden öne çıktı.

Faizlerin sabit bırakıldığı toplantının ardından piyasalar, karar metninin yanı sıra Fed Başkanı Kevin Warsh’ın açıklamalarını da izledi.

ONS ALTIN ÖNCE GERİLEDİ, ARDINDAN TOPARLANDI

Altının ons fiyatında karar sonrasında iki yönlü hareket yaşandı. İlk aşamada 4 bin 30 dolar seviyesine kadar çekilen ons altın, daha sonra yönünü yukarı çevirdi.

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Akşam işlemlerinde gelen toparlanmayla birlikte fiyat, Türkiye saatiyle 21.42’de 4 bin 65 dolara yükseldi. Böylece kararın ardından görülen düşük seviye ile sonraki yükseliş arasında 35 dolarlık fark oluştu.

Ancak akşam saatlerinde ulaşılan bu seviye yeni günün sabahında korunamadı. Ons altın, saat 07.11 itibarıyla 4 bin 37 dolar seviyesinde işlem gördü. Fiyat, karar sonrasındaki ilk düşüşte görülen seviyenin üzerinde kalmasına rağmen akşamki yükselişin bir bölümünü geri verdi.

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GRAM ALTINDA DA AYNI HAREKET GÖRÜLDÜ

Yurt içinde gram altını takip edenler de hareketli bir fiyat akışıyla karşılaştı. Fed kararının ardından gram altın ilk olarak 6 bin 456 liraya geriledi.

Düşüşün ardından gelen alımlarla fiyat yeniden yükseldi. Gram altın, akşam saat 21.42’de 6 bin 510 liraya ulaştı. Böylece ilk gerilemede görülen seviyeye göre 54 liralık toparlanma yaşandı.

Yeni günün sabahında ise bir miktar satıcılı görünüm öne çıktı. Saat 07.11’de gram altın 6 bin 467 lira seviyesinde bulundu. Bu rakam, akşam görülen 6 bin 510 liranın 43 lira altında kaldı.

DOLAR ENDEKSİNDE SABAH SAATLERİNDE YATAY GÖRÜNÜM

Fed toplantısının ardından dolar endeksindeki hareketler de yakından izlendi. Karar sonrasında dalgalanan endekste, sabah işlemlerinde daha yatay bir görünüm oluştu.

Doların küresel para birimleri karşısındaki seyrini gösteren endeks, saat 07.11 itibarıyla 102,143 puan seviyesinde bulundu.

Altında karar sonrasında görülen düşüş ve toparlanma hareketinin ardından, sabah saatlerinde hem değerli metal fiyatları hem de dolar endeksinin seyri takibin merkezinde kaldı.

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WARSH’TAN ENFLASYON MESAJI

Fed Başkanı Kevin Warsh, açıklamalarında enflasyonun yüksek seyrini koruduğuna dikkat çekti. Fiyat istikrarını sağlamanın bankanın temel sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayan Warsh, “Sorumluluğumuz enflasyonu düşürmek” dedi.

Warsh, para politikasının gelecek dönemde açıklanacak ekonomik veriler doğrultusunda şekilleneceğini belirtti. Böylece faizlerin sonraki toplantılarda izleyeceği yola ilişkin değerlendirmelerde yeni verilerin belirleyici olacağı mesajını verdi.

TOPLANTI DÜZENİNDE DEĞİŞİKLİK PLANI

Warsh’ın açıklamalarında yalnızca faizlerin geleceği değil, Fed’in toplantı yapısına ilişkin plan da yer aldı.

Buna göre banka, 2028’den itibaren yılda düzenlenecek sekiz toplantının altısında politika faizine ilişkin karar almayı planlıyor. Açıklanan plan, Fed’in mevcut toplantı düzeninde değişikliğe gidilmesini öngörüyor.

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Faizin sabit tutulduğu ekim toplantısı; iki üyenin artış talebi, enflasyona ilişkin mesajlar ve altın fiyatlarındaki hızlı yön değişimleriyle geride kaldı.