Dolar kuru bugün ne kadar?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 50,0480'den tamamladı.

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Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 50,1580 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 56,1890'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 67,3990'dan işlem görüyor.

ABD'deki ara seçimlerin ardından varlık fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. ABD'de yapay zeka yatırımlarının sınırlanabileceği endişesi, diğer varlık sınıflarını da etkiledi.

Artan güvenli liman talebiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan azalışla yüzde 4,84'e indi. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 101,7 seviyesine yükseldi. Brent petrol ise Orta Doğu'da tankerlere yönelik saldırıların arz endişelerini yeniden artırmasıyla 100 dolar seviyesine yaklaştı.

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Gelecek dönemde yapay zeka yatırımlarına ilişkin gelişmeler ve teknoloji şirketlerine yönelik olası düzenlemeler yatırımcıların odağında olacak. Öte yandan bugün gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. Verinin beklentileri aşması durumunda ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayındaki faiz artırımı ihtimalinin güçlenebileceği öngörülüyor.

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Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.