Dolar kuru bugün ne kadar?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 50,2330'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 50,2320 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 56,0570'ten, sterlin/TL de sınırlı azalışla 67,0200'dan işlem görüyor.

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ABD'de enflasyon verilerinin hem manşet hem de çekirdek tarafında beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık toplantısına ilişkin tartışmaları sonlandırdı.

Fiyat artışlarındaki hızlanmayla para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in aralıkta politika faizini 25 baz puan artıracağına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan artış yönündeki olasılıklar da gündeme geldi.

Buna göre faiz artışı tahminlerinin güç kazanmasıyla dolar diğer para birimleri karşısında yükseliş yönünde ivmelendi. Dün, yüzde 0,5 artışla 102,2 seviyesine çıkan dolar endeksi, şu sıralarda da yüzde 0,1 değer kazancıyla 102,3 ile yaklaşık bir ayın zirvesine ​​​​​​​yakın seyrediyor.

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Fed'e yönelik sıkılaşma beklentilerinin güçlenmesi tahvil piyasalarına yansırken, ABD'nin 2, 5 ve 10 yıllık tahvil faizleri belirgin şekilde yükseliş gösterdi.

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Fed'in politikalarına en fazla duyarlı olan ABD 2 yıllık tahvil faiz dün 17 baz puan artışla yüzde 4,75 seviyesine, ABD 10 yıllık tahvil getirisi 13 baz puan artışla yüzde 5'e ulaştı. ABD'de Gaziler Günü nedeniyle ülkedeki tahvil piyasaları kapalı olacak. ABD'de bugün önemli bir veri bulunmazken, cuma günü açıklanacak üretici enflasyonunun Fed'e ilişkin beklenti oluşumunu etkilemesi olası görülüyor.

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Jeopolitik tarafta ABD-İran görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1 artışla 92,5 dolara yükseldi.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.